«МЮ» — «Эвертон». Рубен Аморим возвращает былое величие?

Пока всё выглядит именно так, но ставить окончательный диагноз манкунианцам рано.

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Летней серии Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало — в 00:00 мск. Почему у клуба из Ливерпуля практически нет шансов и как меняются манкунианцы — сейчас расскажем.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Эвертон» 4 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Эвертона» оценили в 5.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «МЮ» за 7.60.

Прогноз на матч 3-го тура Летней серии Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (04.08.2025)

«Манчестер Юнайтед» демонстрирует улучшения во время межсезонья. Он стал интереснее и динамичнее действовать в атаке, улучшил контроль мяча и многие другие показатели. Можно ли считать, что Рубен Аморим вопреки всем критикам ведёт команду к возрождению?

В Летней серии Премьер-лиги манкунианцы выиграли пока два матча и заняли первое место в группе. Они победили во встречах с «Вест Хэмом» (2:1) и «Борнмутом» (4:1). В первой игре помог дубль Бруну Фернандеша, а во второй забивали разные футболисты. В том числе Хойлунд и молодёжь, вызванная Аморимом на турнир.

Состав «МЮ» максимально приближён к идеальной физической форме. Никто не расслабляется даже после матчей. Однако на старте сезона актуальна проблема с вратарской позицией. Онана травмирован, поэтому нужно искать голкипера. Во встрече с «Борнмутом» сыграл 39-летний Том Хитон.

«Эвертон» пока не впечатляет своей игрой. У Дэвида Мойеса полно работы, в том числе с новичками, потому что команда обновляется. Оба матча Летней серии Премьер-лиги были проиграны. В одной «ириски» уступили «Борнмуту» (0:3), а в другой — «Вест Хэму» (1:2).

Нет стабильности, хромает реализация, в защите хаос — и это далеко не все проблемы клуба из Ливерпуля. Бросается в глаза отсутствие взаимопонимания между футболистами. Джордана Пикфорда в игре с «Борнмутом» часто оставляли наедине с нападающими соперника, а новичок Марк Траверс сам виноват в пропущенных голах во встрече с «молотобойцами».

«Эвертон» не одержал ни одной победы за время предсезонной подготовки. Ещё до начала Летней серии он уступил «Блэкберн Роверс» (0:1) и сыграл вничью с «Аккрингтон Стэнли» (1:1). Всё это очень болезненно, и болельщикам становится тревожно. Дэвид Мойес может реабилитироваться, только совершив невероятное в предстоящем матче.

Вот только в это не верится. Слишком хорош «Манчестер Юнайтед». Он одержал две уверенные победы, футболисты вообще не расслабляются, а Рубен Аморим эффективно использует всю глубину состава, получая желаемый результат. Поставим на победу манкунианцев с форой (-1.5) за 2.65. Клубу из Ливерпуля хорошо бы собраться и постараться хотя бы не проиграть всухую.

Ставка: «МЮ» обыграет «Эвертон» с разницей минимум в два мяча за 2.65.