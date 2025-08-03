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Зенит — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 3 августа, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, составы, счёт, голы

Дзюба против «Спартака» и первый матч Челестини с «Зенитом»: экспресс на РПЛ
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи РПЛ 3 августа 2025 года
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И ещё — встреча «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Программа 3-го тура Российской Премьер-Лиги завершится сегодня, 3 августа. Выбираем самые интригующие матчи, делаем прогнозы и собираем специальный экспресс.

Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» бодро стартовал в новом сезоне, но впереди его ждёт первая настоящая проверка на прочность. До этого играли матчи со вполне подходящими командами, которых нужно было побеждать. Заур Тедеев наверняка доволен проделанной работой и тем, как играют его подопечные. Артём Дзюба остаётся лидером команды и уже сделал гол+пас.

Удивительно, что «Акрону» удаётся играть в атакующий футбол без потери качества в обороне. И «Спартак» как никто другой понимает, что получит достойный ответ. Последние две очные встречи заканчивались победой москвичей с одинаковым счётом 3:2. Несложно догадаться, что в них блистал Дзюба. Он всегда заряжен на матчи с бывшей командой.

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Подопечные Деяна Станковича пока не выдают той игры, которой от них ожидали. Очень плохо стартовали они в новом сезоне. А ведь календарь дал таких соперников, каких можно было легко обыгрывать и выходить на первое место. В качестве ставки рекомендуем взять индивидуальный тотал «Акрона» больше 1.5 мяча за 3.25. Команда хорошо делает свою работу, её футболистов всегда считают аутсайдерами, а это придаёт им дополнительную мотивацию.

Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» преследует цель вернуть чемпионский титул, но бодрого старта мы не увидели. Пока Сергей Семак наигрывает состав, пробуя разные сочетания футболистов. Очень большая конкуренция! Однако тренеру есть над чем подумать. Особенно над тем, как улучшить защиту, которая стала так часто ошибаться.

ЦСКА при Фабио Челестини находится в поисках своей лучшей игры, и в этом нет ничего удивительного. Новый тренер, поменялись порядки и появились другие требования. С каждым матчем получается выходить на новый уровень. Должна придать сил победа в прошлой встрече Кубка России с «Локомотивом» (2:1).

Виллиан Роша уже перебрался в клуб из ОАЭ, трансфер другого защитника — Келлвена — в «Палмейрас» почти завершён. Предлагаем поставить на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча за 2.25. Вывеска этой встречи себя оправдает — забитых мячей мы должны увидеть много, а проблемы с обороной у обеих сторон располагают к этому.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники начали новый сезон примерно там же, где закончили прошлый. Внизу турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо» по-прежнему остаётся верным себе. Состав и тренер не изменились, итоги матчей — тоже. Во-первых, с ходу отметим нестабильность. Второй момент — результативность. Подопечные Хасанби Биджиева всё так же делают упор на оборону, а в атаке используют редкие шансы.

«Ахмат» из тех, кто сильно обновился. Состав перекроили, вернулся Конате. Главный тренер теперь – Александр Сторожук. Однако команде, очевидно, требуется время и, вероятно, ещё футболисты для ротации. Пока что подводит реализация. Однако «Динамо» из Махачкалы — хороший соперник, чтобы начать набирать очки. В качестве ставки можно выбирать между тотал меньше 2.5 мяча и ничейным исходом.

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История противостояний говорит о том же — всего шесть забитых мячей на двоих в четырёх прошлых очных встречах. Хотя мы бы всё же присмотрелись к ничьей. Четвёртое поражение подряд для «Ахмата» будет перебором, нужны очки. Да только на выезде вскрыть оборону махачкалинского «Динамо» будет очень сложно. Поэтому что-то вроде 0:0 или 1:1 здесь вполне может быть.

Экспресс на матчи РПЛ 3 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Акрон» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 3.25.
  • Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.25.
  • Ставка 3: ничья в матче «Динамо» Мх — «Ахмат» за 3.10.

Общий коэффициент: 3.25 х 2.25 х 3.10 = 22.6.

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