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МЮ — Эвертон: прогноз и ставка на матч 4 июля 2025 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, счёт, голы, статистика

«МЮ» на Летней серии игр АПЛ и Суперкубок Нидерландов: экспресс на футбол
Максим Ермаков Пётр Кондаков
,
Экспресс на футбол 3 августа 2025 года
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А ещё — бой Таира — Пак на UFC on ESPN 71.

Сегодня, 3 августа, помимо матчей Российской Премьер-Лиги, есть ещё масса интересных событий. Например, встреча с участием «Манчестер Юнайтед» в Летней серии английской Премьер-лиги или игра за Суперкубок Нидерландов. А также можно поставить на бой UFC Таира — Пак.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

Летняя серия Премьер-лиги . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 00:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» демонстрирует улучшения во время межсезонья. Он стал интереснее и динамичнее действовать в атаке, улучшил контроль мяча и многие другие показатели. Можно ли считать, что Рубен Аморим вопреки всем критикам ведёт команду к возрождению? В Летней серии Премьер-лиги манкунианцы выиграли пока два матча и заняли первое место в группе.

«Эвертон» пока не впечатляет своей игрой. У Дэвида Мойеса полно работы, в том числе с новичками, потому что команда обновляется. Нет стабильности, хромает реализация, в защите хаос — и это далеко не все проблемы клуба из Ливерпуля. Бросается в глаза отсутствие взаимопонимания между футболистами.

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«Эвертон» не одержал ни одной победы за время предсезонной подготовки. Дэвид Мойес может реабилитироваться, только совершив невероятное в предстоящей встрече. Вот только в это не верится. Слишком хорош «Манчестер Юнайтед». Поставим на победу манкунианцев с форой (-1.5) за 2.65.

Прогноз на бой Тацуро Таира — Хюн Сун Пак

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Тацуро Таира (W) — Хюн Сун Пак
03 августа 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Тацуро Таира
Окончено
SUB
Хюн Сун Пак

У Таиры больше опыта. Он уже показал себя в пятираундовых боях, проявив в умении подстроиться под любого соперника. Он более универсален — неплох в стойке, хорош в борьбе. Продемонстрировал хорошую выносливость. Японец, возможно, не слишком ярок, но эффективен. А на дистанции этот подход выигрышнее.

Пак очень ярко проявляет себя в последнее время. Агрессия, классный джеб и прекрасный удушающий. 9 из 10 побед он одержал досрочно, пять из них — в первом раунде. Смущают две вещи. Во-первых, с оппонентом уровня Таиры кореец ещё не встречался. Во-вторых, есть вопросы по выносливости. Пак ещё не дрался в формате пяти раундов.

Таира явно не сделает ставку на досрочное завершение борьбы. Японец постарается измотать соперника, главное — выдержать стартовый натиск. Скорее всего, это у него получится. Чем дольше будет длиться поединок, тем выше шансы Тацуро.

Прогноз на матч ПСВ — «Гоу Эхед Иглз»

Суперкубок Нидерландов 2025 . Финал
03 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПСВ в прошлом сезоне на тоненького выиграл чемпионат Нидерландов и теперь будет сражаться за свой 15-й титул в финале Суперкубка Нидерландов. И, конечно, у команды будут преимущества. Во-первых, более высокий класс. Во-вторых, больше опыта выступлений в решающих матчах. В-третьих, продолжающий работу на посту главного тренера Петер Бош.

«Гоу Эхед Иглз», в свою очередь, добивался побед над ПСВ в последние годы в очных встречах, а ещё выиграл Кубок Нидерландов. Однако на самом деле это достаточно скромный клуб, который яркими достижениями похвастаться не может. В прошлом сезоне Эредивизии занял всего лишь седьмое место.

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При этом перед новым сезоном у «Гоу Эхед Иглз» поменялся тренер, для которого предстоящий матч станет первым официальным. Так что ждать чего-то сверхъестественного от команды мы бы не стали. Голы быть должны, ведь это особенность очных встреч. Однако ПСВ — явный фаворит.

Экспресс на футбол 3 августа 2025 года

  • Ставка 1: «МЮ» обыграет «Эвертон» с разницей минимум в два мяча за 2.65.
  • Ставка 2: тотал больше 3.5 раунда в бою Таира — Пак за 1.90.
  • Ставка 3: ПСВ обыграет «Гоу Эхед Иглз» + тотал больше 2.5 мяча за 1.56.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.90 х 1.56 = 7.85.

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