«Рубин» — «Сочи». Мирлинд Даку — машина, а Роберт Морено на грани

Сколько сил у албанца? Не удивимся, если он ещё и южанам забьёт.

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 20:00 мск. Первая победа команды Роберта Морено в новом сезоне, видимо, где-то очень далеко.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Сочи» 4 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Сочи» оценили в 3.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (04.08.2025)

«Рубин» стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), хотя был скромнее в атаке, а затем вырвал на характере ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), уступая 0:2. В Кубке России обыграл «Оренбург» (2:0). Странно, что вновь на поле с первых минут вышел Мирлинд Даку. Зато стал автором победного мяча.

Албанец решил тащить команду во всех турнирах. Запаса сил у него, видимо, вагон. Однако без усиления состава достичь целей не получится. Это хорошо ещё, что в начале сезона многие команды РПЛ буксуют. А что будет дальше? Рашид Рахимов высказался, что его напрягает отсутствие трансферов. Он недоволен, что команда из Казани стоит на месте.

Впереди ещё одна важная игра, и Мирлинд Даку вновь выйдет в стартовом составе. На домашнем стадионе «Рубин» чувствует себя уверенно и не проигрывает на протяжении 11 официальных матчей. Преимущество нужно использовать. Вряд ли клуб будет недооценивать соперника. Это не в духе Рахимова.

«Сочи» пока выглядит главным претендентом на провал года. У него худшие результаты, а Роберта Морено гонят в отставку. Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин обратился с просьбой убрать испанца. Место на тренерском мостике клуба пророчат Игорю Осинькину, но с ним никто не связывался.

Понять поражение в матче с набравшим ход «Локомотивом» (0:3) ещё можно, но провал во встрече с «Акроном» (0:4) — нереально. Уже к 13-й минуте команда из Сочи «горела» 0:3. В Кубке России с «Динамо» Карпина удалось даже вести 2:1 к перерыву, однако итог — ещё одно поражение (2:3).

В надежде исправить ситуацию руководство «Сочи» подписал контракт с 37-летним голкипером Юрием Дюпиным. А ещё был арендован Максим Мухин у ЦСКА. Двукратный обладатель Кубка России может усилить состав, но последнее время он был малозаметен. Очень не хватает экс-футболиста «Спартака» Павла Мелешина (травма). В прошлом сезоне он забил 11 мячей в 18 играх.

Предлагаем поставить на то, что «Рубин» победит через тотал меньше 5.5 мяча, за 2.00. Что-то в духе 2:0 должно быть в конечном счёте. Казанцы дома – безоговорочные фавориты, да и сезон начали уверенно. У клуба из Сочи большие проблемы. Морено испытывает давление, однако его подопечные вряд ли проиграют с крупным счётом.

Ставка: победа «Рубина» в матче с «Сочи» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.