«Ротор» — «Енисей». Провальный старт Андрея Тихонова

4 августа 2025 года в матче 3-го тура Первой лиги сыграют «Ротор» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20:00 мск. Проблемы есть у обеих команд, но у одной из них они серьёзные.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ротор» — «Енисей» 4 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Енисея» оценили в 3.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 6.00.

Прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Ротор» — «Енисей» (04.08.2025)

Болельщики из Волгограда постоянно ждут классного футбола и борьбы за выход в РПЛ от своей команды, но не получают желаемого. В прошлом сезоне «Ротор» финишировал в середине таблицы. В этом тоже не тянет на одного из фаворитов Первой лиги.

Проблемы возникли даже с новичком — «Волгой» из Ульяновска (2:1). Победный мяч был забит на 83-й минуте, а по игре у соперника было превосходство в атаке. Встреча с другим новичком, «Челябинском», обернулась вовсе поражением со счётом 0:1. Вновь приходилось сдерживать мощный прессинг и играть вторым номером.

Подопечные Дениса Бояринцева практически не изменились с прошлого сезона. И дело не только в том, что состав не обновлялся, но и в тактическом плане на игру. Забить мяч и держать преимущество — эта система уже не сработает. Реализация сильно хромает, а если играть вторым номером, не всегда удаётся рассчитывать на быстрый гол.

«Енисей» тоже не может порадовать своих болельщиков. Слишком плохой старт нового сезона — два поражения. Сначала команда проиграла «Чайке» (0:3), продемонстрировав плохую реализацию моментов, которых было немало, а затем уступила «СКА-Хабаровск» (1:2). Подвёл Эмерсон — «привёз» пенальти и получил удаление.

Главный тренер клуба из Красноярска — Андрей Тихонов. Легенда «Спартака» однозначно большой талант, но, если в команде есть незакрытые позиции и проведена слабая трансферная кампания, даже он не в силах что-то изменить. Его подопечные идут по старому пути, используя позиционные атаки, но в защите начался хаос. С этим нужно что-то делать.

Прогнозируем победу «Ротора» с коэффициентом 2.05. В Волгограде команда более мотивирована и получит заряд энергии благодаря поддержке с трибун. Да и по игре она сейчас выглядит предпочтительнее, чем «Енисей». Андрею Тихонову предстоит проделать большой объём работы, чтобы скрыть все недостатки в обороне. Пока игра его подопечных не впечатляет.

Ставка: победа «Ротора» в матче с «Енисеем» за 2.05.