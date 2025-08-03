Смолов мотивирует «БроукБойз», 2DROTS закалены Карпиным: клубы Медиалиги в Кубке России

Чего ожидать от медиаклубов в матчах с профессиональными командами на этот раз?

В этом сезоне Кубка России вновь примут участие клубы из Медиалиги. Все три команды начнут свой путь с 1/256 финала. Чего смогут достичь «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз»? Смогут ли они обыграть своих ближайших соперников? Посмотрим!

«Амкал» вредит всей Медиалиге

«Амкал» безответственно подходит к Кубку России. Он выбирает, как в таких случаях принято говорить, хайп. За это придётся заплатить быстрым вылетом с турнира. Медиаклуб собирается выставить на игру с «Квантом» почти полностью медийный состав из юмористов, певцов и стримеров.

Единственный, кого можно связать с профессиональным футболом, это Прокоп. Он даже выступал за «Ботев» из Пловдива, но совсем недолго. Хотя бы у него есть какой-то уровень подготовки. А такие игроки, как Фил Воронин, Александр Парадеевич и Дмитрий Ликс, продержатся максимум 30 минут.

Вроде и соперник не столь серьёзный. «Квант» в 15 встречах Второй лиги пропустил 40 мячей, а забил всего восемь. Однако даже это не спасёт «Амкал». Как бы плохо ни выступали футболисты из Обнинска, физическая форма у них лучше, чем у блогеров и комиков, которых, очевидно, не хватит на 90 минут.

«БроукБойз» мотивирует Фёдор Смолов

«БроукБойз» добрался до финала Медиалиги, в котором проиграл «Амкалу» (0:2), но этого было достаточно, чтобы гарантировать себе путёвку в Кубок России. Он серьёзно относится к возможности выступить на турнире, а первым препятствием на пути станет футбольный клуб «Орёл».

Этим летом команду из Медиалиги возглавил Дмитрий Кузнецов — в прошлом игрок ЦСКА. Тренер отметил, что у его подопечных хорошая физическая форма и горят глаза. А ещё добавил мотивации Фёдор Смолов, пообещавший подумать над выступлением за «БроукБойз», если тот пройдёт дальше 1/256 финала.

Поставить на победу медиаклуба можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Орла» оценили в 4.25. Есть хорошая возможность пройти дальше. Пока рекорд команд из Медиалиги — 1/32 финала Кубка России. Дмитрий Кузнецов надеется, что сможет его превзойти.

2DROTS практиковались с «Динамо» Карпина

2DROTS хорошо знакомы даже не болельщикам Медиалиги. Этим летом они провели матч с московским «Динамо», проиграв со счётом 0:3. И это не худший результат, какой мог быть. Летом клуб возглавил Дмитрий Смирнов, работавший помощником Василия Березуцкого в «Сабахе». У него был хороший учитель и есть опыт.

В составе 2DROTS много настоящих футболистов, пусть и с не богатым прошлым, но профессиональным. Например, Артём Нтумб, Данила Прошляков и Артём Юсупов. Для таких ранних стадий Кубка России этот клуб готов. Поставить на его победу в матче с «Торпедо» из Владимира можно за 1.48.

Соперник далеко не в лучшей форме и часто терпит неудачи в новом сезоне. Команда близка к зоне понижения, поэтому должна больше сил тратить в матчах Второй лиги. Если 2DROTS одержат победу, то будут готовиться к встрече с «Космосом». Вот у них есть шансы повторить рекорд медиаклубов.

Ставка 1: «Амкал» вылетит в 1/256 финала Кубка России за 1.10.

Ставка 2: «БроукБойз» выиграет у «Орла» за 1.70.

Ставка 3: 2DROTS пройдут «Торпедо» из Владимира за 1.48.