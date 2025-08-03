Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на арене «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 72. Главным его событием станет бой в среднем весе между Романом Долидзе и Энтони Эрнандесом.

В соглавном поединке в наилегчайшем весе сразятся Стив Эрцег и Оде Осборн.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 72 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 4:00 мск.

Основной кард турнира выглядит следующим образом.

Роман Долидзе — Энтони Эрнандес;

Стив Эрцег — Оде Осборн;

Ясмин Лусиндо — Анджела Хилл;

Кристиан Родригес — Андре Фили;

Майлз Джонс — Жан Мацумото;

Эрик Андерс — Кристиан Лерой Данкан.

Главный бой — Долидзе — Эрнандес

Здесь букмекеры считают явным фаворитом американца, предлагая на его победу 1.35. В то же время на Романа Долидзе можно поставить за 3.33. И, кажется, что здесь такой перекос котировок не слишком оправдан.

Да, Долидзе сражается в UFC уже четыре года, однако так и не показал себя готовым бойцом не то что для сражения за титул, но даже для места в топе рейтинга. У него возникали проблемы даже в поединках с заведомо более слабыми соперниками. Однако сейчас грузинский боец прогрессирует — три выигрыша кряду, в том числе победа над Марвином Веттори. А это уже какой-никакой, но знак качества. У грузина есть преимущество в антропометрии. И он очень даже неплох в стойке.

Что до Эрнандеса, то это борец. Не самый яркий, не самый сильный, но очень трудолюбивый. И сейчас у него семь побед подряд. Солидно. Однако большинство из соперников подходили по стилю американцу. Конечно, на земле Энтони получит преимущество, но у Долидзе неплохая защита от тейкдаунов.

Коэффициент на победу грузина здесь кажется немного завышенным. В стойке у Романа будет преимущество, он попробует удержать Энтони на дистанции и, конечно, нокаутировать его. Можно проверить и победу Долидзе. А лучше поставить на ТМ 4.5 раунда с коэффициентом 2.10. Один хорош в стойке, другой – на земле. Вряд ли бой продлится всю запланированную дистанцию.

Соглавный бой — Эрцег — Осборн

Здесь явным фаворитом считают австралийского бойца, на него можно поставить за 1.15. Шансы Осборна оценили в 5.80.

Вообще, Эрцег на этом турнире должен был драться с Алексом Пересом, но тот снялся из-за травмы. Стиву оперативно нашли соперника в виде Оде Осборна. Для австралийца это хороший шанс прервать серию поражений, которая насчитывает уже три поединка. Проиграв в чемпионском бою Александру Пантоже, Эрцег затем уступил Каю Кара-Франсу и Брэндону Морено. Грустно. Нужно срочно возвращаться на победный путь.

Соперник подходящий. Оде Осборн имеет рекорд 11-8. Последний бой выиграл, нокаутировав Луиса Гуруле, но до этого были три поражения подряд. Объективно американец ямайского происхождения раньше не встречался с оппонентом такого уровня.

Эрцег куда разностороннее. Если в начале карьеры он предпочитал борьбу и изматывал своих соперников на земле, то сейчас неплохо прокачался и в ударке. Стиву очень нужна уверенная победа. Так что здесь стоит рассмотреть ставку на ТМ 2.5 раунда за 2.09. Австралиец должен показать, что его карьера притормозила, но не свернула не туда.