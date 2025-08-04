Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рубин — Сочи: прогноз и ставка на матч 4 августа, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, составы, счёт, голы, РПЛ

Экспресс на футбол: «Сочи» больно в РПЛ, легендарный Тихонов старается в Первой лиге
Максим Ермаков
Экспресс на футбол 4 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Закрываем программу выходных.

Новый сезон отечественного футбола набирает обороты. На прошлых выходных прошло большинство матчей 3-го тура Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Сегодня, 4 августа, закроем программу встречами «Ротор» — «Енисей» и «Рубин» — «Сочи».

Прогноз на матч «Рубин» — «Сочи»

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), хотя был скромнее в атаке, а затем вырвал на характере ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), уступая 0:2. В Кубке России обыграл «Оренбург» (2:0). Впереди ещё одна важная игра. На домашнем стадионе «Рубин» чувствует себя уверенно и не проигрывает на протяжении 11 официальных встреч. Преимущество нужно использовать. Вряд ли клуб будет недооценивать соперника. Это не в духе Рахимова.

«Сочи» пока выглядит главным претендентом на провал года. У него худшие результаты, а Роберта Морено гонят в отставку. Понять поражение в матче с набравшим ход «Локомотивом» (0:3) ещё можно, но провал во встрече с «Акроном» (0:4) — нереально. Уже к 13-й минуте команда из Сочи «горела» 0:3. В Кубке России с «Динамо» Карпина удалось даже вести 2:1 к перерыву, однако итог — ещё одно поражение (2:3).

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

Предлагаем поставить на то, что «Рубин» победит через тотал меньше 5.5 мяча, за 2.00. Что-то в духе 2:0 должно быть в конечном счёте. Казанцы дома – безоговорочные фавориты, да и сезон начали уверенно. У клуба из Сочи большие проблемы. Морено испытывает давление, однако его подопечные вряд ли проиграют с крупным счётом.

Прогноз на матч «Ротор» — «Енисей»

Россия — Лига PARI . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Болельщики из Волгограда постоянно ждут классного футбола и борьбы за выход в РПЛ от своей команды, однако не получают желаемого. В прошлом сезоне «Ротор» финишировал в середине таблицы. В этом тоже не тянет на одного из фаворитов Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева практически не изменились с прошлого сезона. И дело не только в том, что состав не обновлялся, но и в тактическом плане на игру.

«Енисей» тоже не может порадовать своих болельщиков. Слишком плохой старт нового сезона — два поражения. Главный тренер клуба из Красноярска — Андрей Тихонов. Легенда «Спартака» однозначно большой талант, но, если в команде есть незакрытые позиции и проведена слабая трансферная кампания, даже он не в силах что-то изменить.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

Прогнозируем победу «Ротора» с коэффициентом 2.05. В Волгограде команда более мотивирована и получит заряд энергии благодаря поддержке с трибун. Да и по игре она сейчас выглядит предпочтительнее, чем «Енисей». Андрею Тихонову предстоит проделать большой объём работы, чтобы скрыть все недостатки в обороне. Пока игра его подопечных не впечатляет.

Экспресс на футбол 4 августа 2025 года

  • Ставка 1: победа «Рубина» в матче с «Сочи» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.
  • Ставка 2: победа «Ротора» в матче с «Енисеем» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.05 = 4.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android