Экспресс на футбол: «Сочи» больно в РПЛ, легендарный Тихонов старается в Первой лиге

Новый сезон отечественного футбола набирает обороты. На прошлых выходных прошло большинство матчей 3-го тура Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Сегодня, 4 августа, закроем программу встречами «Ротор» — «Енисей» и «Рубин» — «Сочи».

Прогноз на матч «Рубин» — «Сочи»

«Рубин» стартовал с победы в матче с «Ахматом» (2:0), хотя был скромнее в атаке, а затем вырвал на характере ничью во встрече с «Зенитом» (2:2), уступая 0:2. В Кубке России обыграл «Оренбург» (2:0). Впереди ещё одна важная игра. На домашнем стадионе «Рубин» чувствует себя уверенно и не проигрывает на протяжении 11 официальных встреч. Преимущество нужно использовать. Вряд ли клуб будет недооценивать соперника. Это не в духе Рахимова.

«Сочи» пока выглядит главным претендентом на провал года. У него худшие результаты, а Роберта Морено гонят в отставку. Понять поражение в матче с набравшим ход «Локомотивом» (0:3) ещё можно, но провал во встрече с «Акроном» (0:4) — нереально. Уже к 13-й минуте команда из Сочи «горела» 0:3. В Кубке России с «Динамо» Карпина удалось даже вести 2:1 к перерыву, однако итог — ещё одно поражение (2:3).

Предлагаем поставить на то, что «Рубин» победит через тотал меньше 5.5 мяча, за 2.00. Что-то в духе 2:0 должно быть в конечном счёте. Казанцы дома – безоговорочные фавориты, да и сезон начали уверенно. У клуба из Сочи большие проблемы. Морено испытывает давление, однако его подопечные вряд ли проиграют с крупным счётом.

Прогноз на матч «Ротор» — «Енисей»

Болельщики из Волгограда постоянно ждут классного футбола и борьбы за выход в РПЛ от своей команды, однако не получают желаемого. В прошлом сезоне «Ротор» финишировал в середине таблицы. В этом тоже не тянет на одного из фаворитов Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева практически не изменились с прошлого сезона. И дело не только в том, что состав не обновлялся, но и в тактическом плане на игру.

«Енисей» тоже не может порадовать своих болельщиков. Слишком плохой старт нового сезона — два поражения. Главный тренер клуба из Красноярска — Андрей Тихонов. Легенда «Спартака» однозначно большой талант, но, если в команде есть незакрытые позиции и проведена слабая трансферная кампания, даже он не в силах что-то изменить.

Прогнозируем победу «Ротора» с коэффициентом 2.05. В Волгограде команда более мотивирована и получит заряд энергии благодаря поддержке с трибун. Да и по игре она сейчас выглядит предпочтительнее, чем «Енисей». Андрею Тихонову предстоит проделать большой объём работы, чтобы скрыть все недостатки в обороне. Пока игра его подопечных не впечатляет.

Экспресс на футбол 4 августа 2025 года

Ставка 1: победа «Рубина» в матче с «Сочи» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00.

победа «Рубина» в матче с «Сочи» + тотал меньше 5.5 мяча за 2.00. Ставка 2: победа «Ротора» в матче с «Енисеем» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.05 = 4.10.