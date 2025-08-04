«Рейнджерс» — «Виктория Пльзень». Лига чемпионов разгоняется!

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют шотландский «Рейнджерс» и чешская «Виктория Пльзень». Встреча состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Начало — в 21:45 мск. Рассказываем, чего ожидать и почему эту игру стоит посмотреть.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень» 5 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландскому клубу. Поставить на победу «Рейнджерс» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Виктории Пльзень» оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу шотландского клуба за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень» (05.08.2025)

«Рейнджерс» — опытный еврокубковый боец. В прошлом сезоне он добрался до четвертьфинала Лиги Европы, по пути обыграв «Фенербахче» и «Андерлехт», но не справился с «Атлетиком» из Бильбао. На этот раз попытается протиснуться в Лигу чемпионов, в которой последний раз выступал в сезоне-2022/2023.

У Расселла Мартина хорошая команда, в которой есть молодые таланты и опытные ветераны. Она обыграла во втором квалификационном раунде «Панатинаикос» (2:0 и 1:1). 21-летний Джеди Гассама забил по мячу в обеих встречах. В Глазго рассчитывают, что бывший игрок «Шеффилд Уэнсдей» раскроет свой потенциал и станет звездой.

Чемпионат Шотландии стартовал, и в матче 1-го тура «Рейнджерс» сыграл вничью с «Мазервеллом» (1:1). Автором единственного мяча стал ветеран Джеймс Тавернье. Это как раз тот случай, когда опытные футболисты играют ключевую роль. А ещё недавно клуб из Глазго взял в аренду у «Тоттенхэма» молодого Майки Мура. Тоже большой талант.

«Виктория Пльзень» не боится никаких имён, потому что всегда уверена в своих силах. Она тоже является опытным участником еврокубков. В минувшем сезоне выступала в Лиге Европы, но вылетела в 1/8 финала, уступив «Лацио». У Мирослава Коубека хорошо функционирует атака и надёжная оборона. Посмотрим, как с ней справятся таланты «Джерс».

«Виктория Пльзень» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов не без труда одолела «Серветт» (0:1 и 3:1). Особенно нервным вышел ответный матч. Удаление получил Зелькович. Теперь на него нельзя рассчитывать. В чемпионате Чехии удалось стартовать с четырёх набранных очков. Был разгромлен «Пардубице» (5:1), и была ничья с «Яблонцем» (1:1).

У чешского клуба много своих талантов, которые вызывают интерес у клубов из топовых чемпионатов. По последней информации, «Лион» достиг соглашения по трансферу Павла Шульца. 24-летний полузащитник играет очень важную роль, а в прошлом сезоне первенства забил 15 мячей и сделал девять голевых передач. В классной форме находится Матей Выдра — четыре гола в четырёх последних встречах.

Поэтому «Рейнджерс» не должен недооценивать соперника, который грамотно действует в атаках и может быть неудобен. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.85. Оба клуба в составе имеют опытных и талантливых футболистов, которые мотивированы попасть в Лигу чемпионов и умеют забивать.

Ставка: обе забьют за 1.85.