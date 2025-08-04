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Динамо Киев — Пафос, 5 августа 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, счёт, голы, трансляция

«Динамо» Киев — «Пафос». Простая задача для украинского клуба
Максим Ермаков
«Динамо» Киев — «Пафос»: прогноз на матч
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Киевляне близки к успешному прохождению квалификации Лиги чемпионов.

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Начало — в 21:00 мск. Почувствует ли украинская команда сопротивление?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Динамо» Киев — «Пафос» 5 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение киевскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Пафоса» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу украинского клуба за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Пафос» (05.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Давненько киевское «Динамо» не пробивалось в основной этап Лиги чемпионов. Может быть, получится в этот раз. По крайней мере цель близка. Прошлые матчи с «Хамрун Спартанс» не вызвали никаких проблем — две победы с одинаковым счётом 3:0.

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Чемпион Украины доминировал на поле и был хорошо организован при игре в обороне. 23-летний Владислав Ванат забил по мячу в каждой встрече. В прошлом сезоне первенства он стал лучшим бомбардиром. Вообще, команда Александра Шовковского основана на местных футболистах, которые являются ключевыми.

Для воспитанников украинского футбола это шанс проявить себя на международной арене, а для клуба — попытка заработать на их продаже. А может, получится и пошуметь. При этом недавно стартовал новый сезон УПЛ. «Динамо» одержало победу в матче с «Вересом» (1:0), задействовав всю основу.

«Пафос» — действующий чемпион Кипра, и его можно считать полной противоположностью киевской команды. В стране отсутствуют ограничения на лимит легионеров, поэтому состав под завязку набит иностранцами. Испанский специалист Хуан Карлос Карседо работал в московском «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери.

Насколько он усвоил уроки своего опытного наставника, покажет время. Пока же кипрская команда обыграла по сумме двух матчей «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 и 1:0). Во многом одержать победу помогло удаление в ответной встрече в составе соперника.

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Сейчас предлагаем поставить на победу украинского клуба через тотал меньше 4.5 мяча за 2.13. «Пафос» предпочитает действовать компактно в обороне и не торопится переходить к агрессивным действиям в атаке. С киевским «Динамо» он тем более будет играть очень осторожно. Команда интересная, но недотягивает до уровня соперника.

Ставка: победа «Динамо» в матче с «Пафосом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.

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