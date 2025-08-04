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Шкендия — Карабах, 5 августа 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы, ставки

«Шкендия» — «Карабах». Азербайджанцы не будут форсировать
Максим Ермаков
«Шкендия» — «Карабах»: прогноз на матч
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Как известно: тише едешь — дальше будешь.

5 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют македонская «Шкендия» и азербайджанский «Карабах». Встреча состоится на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Начало — в 21:00 мск. Насколько высоки шансы команды из Агдама? Будем разбираться.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Шкендия» — «Карабах» 5 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Карабаха» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Шкендии» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Агдама за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шкендия» — «Карабах» (05.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шкендия» регулярно участвует в квалификации в еврокубки, но всегда безуспешно. Дальше третьего раунда в Лиге чемпионов она никогда не проходила, однако сейчас появился реальный шанс поднять планку. Футболисты настроены оптимистично и демонстрируют зрелую игру.

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Команда из Северной Македонии уже обыграла уэльский ТНС (0:0 и 1:1 (1:0 д. вр.)) и румынский ФКСБ (1:0 и 2:1). Она уверенно действовала в обороне и хорошо реализовала свои моменты. Особенно удачно получается выступать на домашнем стадионе. И всё это – при скромном составе, если судить по меркам Лиги чемпионов.

«Карабах» уже один раз в истории квалифицировался в Лигу чемпионов, поэтому чувствует себя увереннее на международной арене. Свой путь в этом сезоне он начал со второго раунда, по итогам которого обыграл «Шелбурн» (1:0 и 3:0). Доминировал в обеих встречах, но есть к чему придраться.

Гурбан Гурбанов продолжает искать идеальный состав на новый сезон. Эту задачу ему приходится выполнять в процессе. Атака вроде сформировалась, однако в защите тренер ставил эксперименты. Но это никак не отразилось на качестве игры с «Шелбурном». Соперник смог нанести всего один удар в створ за две встречи.

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В предстоящем матче предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92. Клуб из Северной Македонии не будет торопить события, действуя организованно в обороне, а если возникнут моменты в атаке — постарается их использовать. «Карабах» более опытный, и качество состава у него выше, однако на выезде может сыграть прагматично.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

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