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Мальмё — Копенгаген, прогноз на матч ЛЧ, 5 августа 2025 года, смотреть онлайн, трансляция, счёт, голы, ставки на футбол

«Мальмё» — «Копенгаген». Чем выше ставки, тем меньше голов
Алексей Анисимов
«Мальмё» — «Копенгаген»: прогноз на матч
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Теперь рисковать никто не захочет.

Во вторник, 5 августа, на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция) состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Пока что соперники идут безупречно на отборочном этапе. Посмотрим, что будет в очной встрече.

Коэффициенты на первый матч «Мальмё» — «Копенгаген» 5 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как успех «Копенгагена» оценивается в 2.47. Разница в вероятности составляет около 5%. Поставить на ничейный исход можно за 3.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Копенгаген» (05.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
05 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Копенгагена» начался новый сезон. В чемпионате Дании он провёл три матча, одержал три победы и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Взгляните на разницу забитых и пропущенных мячей. Всего за три игры клуб забил девять мячей, а пропустил только два. Очень добротный старт от датского гиганта.

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Кроме того, подопечные Якоба Нееструпа здорово стартовали в квалификации Лиги чемпионов. За два матча второго квалификационного раунда разобрались с «Дритой» из Косова — 2:0 и 1:0. Обратите внимание на оборону. Несмотря на то что соперник был довольно активен в атаке и не стеснялся бить по воротам, удалось не пропустить.

При этом, если вспомнить выступление датского клуба в прошлом розыгрыше Лиги конференций, тогда он тоже не так часто позволял поражать свои ворота. Дошёл до 1/8 финала и был выбит лондонским «Челси» по сумме двух встреч — 1:2 и 0:1. Забил лишь один мяч, зато получилось избежать разгромов и сохранить лицо.

Для «Мальмё» же регулярный сезон уже давно в разгаре. В чемпионате Швеции миновал 17-й тур, идёт плотная борьба за очки. Сама команда располагается на четвёртом месте с отставанием от лидирующего «Мьельбю» в 10 очков. Приходится отдавать всего себя на оба фронта: внутреннюю арену и еврокубки.

Пока получается более-менее нормально. Шведский коллектив провёл четыре встречи в квалификации Лиги чемпионов и одержал четыре победы. Соперники скромные, но это уже можно считать достижением. Получалось как быть относительно надёжным в обороне, так и очень продуктивным в нападении. Разница мячей — 11:3.

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Однако на этот раз забить много вряд ли получится. Вообще, не стоит ждать много голов в первом матче «Мальмё» и «Копенгагена». Для шведов это более серьёзный вызов, здесь ошибки прощать не будут. При этом и сами датчане хороши в защите, довольно редко сейчас пропускают. Так что тотал меньше 2.5 мяча выглядит заманчиво.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

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