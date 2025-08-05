Экспресс на матчи квалификации Лиги чемпионов с коэффициентом 14.5

В Лиге чемпионов добрались до третьего квалификационного раунда, а это значит, что ярких вывесок становится всё больше. Сегодня, 5 августа, пройдут четыре первых матча между различными командами. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Мальмё» — «Копенгаген»

У «Копенгагена» начался новый сезон. В чемпионате Дании он провёл три матча, одержал три победы и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Пропустил всего два мяча! Кроме того, подопечные Якоба Нееструпа здорово стартовали в квалификации Лиги чемпионов. За два матча второго квалификационного раунда разобрались с «Дритой» из Косова — 2:0 и 1:0. Здесь тоже обратите внимание на оборону.

Для «Мальмё» же регулярный сезон уже давно в разгаре. В чемпионате Швеции миновал 17-й тур, идёт плотная борьба за очки. Надо совмещать два фронта, и получается более-менее нормально. Шведский коллектив провёл четыре встречи в квалификации Лиги чемпионов и одержал четыре победы. Забил много, а пропустил мало. Разность мячей — 11:3.

Однако на этот раз забить много вряд ли получится. Вообще, не стоит ждать много голов в первом матче «Мальмё» и «Копенгагена». Для шведов это более серьёзный вызов, здесь ошибки прощать не будут. При этом и сами датчане хороши в защите, довольно редко сейчас пропускают. Так что тотал меньше 2.5 мяча выглядит заманчиво.

Прогноз на матч «Шкендия» — «Карабах»

«Шкендия» регулярно участвует в квалификации в еврокубки, но всегда безуспешно. Дальше третьего раунда в Лиге чемпионов она никогда не проходила, однако сейчас появился реальный шанс поднять планку. Футболисты настроены оптимистично и демонстрируют зрелую игру.

«Карабах» уже один раз в истории квалифицировался в Лигу чемпионов, поэтому чувствует себя увереннее на международной арене. Свой путь в этом сезоне он начал со второго раунда, по итогам которого обыграл «Шелбурн» (1:0 и 3:0). Доминировал в обеих встречах, но есть к чему придраться.

В предстоящем матче предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92. Клуб из Северной Македонии не будет торопить события, действуя организованно в обороне, а если возникнут моменты в атаке — постарается их использовать. «Карабах» более опытный, и качество состава у него выше, однако на выезде может сыграть прагматично.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Пафос»

Давненько киевское «Динамо» не пробивалось в основной этап Лиги чемпионов. Может быть, получится в этот раз. По крайней мере цель близка. Прошлые матчи с «Хамрун Спартанс» не вызвали никаких проблем — две победы с одинаковым счётом 3:0. Чемпион Украины доминировал на поле и был хорошо организован при игре в обороне.

«Пафос» — действующий чемпион Кипра, и его можно считать полной противоположностью киевской команды. В стране отсутствуют ограничения на лимит легионеров, поэтому состав под завязку набит иностранцами. Испанский специалист Хуан Карлос Карседо работал в московском «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери. Насколько он усвоил уроки своего опытного наставника, покажет время.

Сейчас предлагаем поставить на победу украинского клуба через тотал меньше 4.5 мяча за 2.13. «Пафос» предпочитает действовать компактно в обороне и не торопится переходить к агрессивным действиям в атаке. С киевским «Динамо» он тем более будет играть очень осторожно. Команда интересная, но недотягивает до уровня соперника.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень»

«Рейнджерс» — опытный еврокубковый боец. В прошлом сезоне он добрался до четвертьфинала Лиги Европы, по пути обыграв «Фенербахче» и «Андерлехт», но не справился с «Атлетиком» из Бильбао. У Расселла Мартина хорошая команда, в которой есть молодые таланты и опытные ветераны.

«Виктория Пльзень» не боится никаких имён, потому что всегда уверена в своих силах. Она тоже является опытным участником еврокубков. В минувшем сезоне выступала в Лиге Европы, однако вылетела в 1/8 финала, уступив «Лацио». У Мирослава Коубека хорошо функционирует атака и надёжная оборона. Посмотрим, как с ней справятся таланты «Джерс».

У чешского клуба много своих талантов, которые вызывают интерес у клубов из топовых чемпионатов. Поэтому «Рейнджерс» не должен недооценивать соперника, который грамотно действует в атаках и может быть неудобен. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.85. У обоих клубов в составе есть опытные и талантливые футболисты, которые мотивированы попасть в Лигу чемпионов и умеют забивать.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 5 августа 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Мальмё» — «Копенгаген» за 1.92.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Мальмё» — «Копенгаген» за 1.92. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Шкендия» — «Карабах» за 1.92.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Шкендия» — «Карабах» за 1.92. Ставка 3: победа «Динамо» в матче с «Пафосом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.

победа «Динамо» в матче с «Пафосом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.13. Ставка 4: обе забьют в матче «Рейнджерс» — «Виктория Пльзень» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.92 х 2.13 х 1.85 = 14.5.