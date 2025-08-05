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Зальцбург — Брюгге, 6 августа 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы, ставки

«Зальцбург» — «Брюгге». Сын Станковича в борьбе за Лигу чемпионов
Максим Ермаков
«Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге»: прогноз на матч
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Всё зависит от результата матчей с австрийским клубом, но надежда есть!

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют австрийский «Ред Булл Зальцбург» и бельгийский «Брюгге». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Начало — в 20:00 мск. От игры этих клубов хочется ожидать много забитых мячей, но как оно будет на самом деле?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Зальцбург» — «Брюгге» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бельгийскому клубу. Поставить на победу «Брюгге» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 2.73. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге» (06.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ред Булл Зальцбург» уже не доминирует в чемпионате Австрии. Последние два сезона золотые медали выигрывает «Штурм». Вернуть былое величие и выступить уверенно в еврокубках — вот цели, которые преследует Томас Леч и другое руководство.

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Австрийский клуб во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов прошёл «Бранн» (4:1 и 1:1). Пропущенные голы от аутсайдера — это показатель плохой игры в обороне, которая является проблемой команды. В матче 1-го тура чемпионата Австрии с «Ридом» (2:2) это вскрылось вновь. Без надёжной защиты в еврокубках далеко не уедешь.

В составе клуба из Зальцбурга много талантов, однако каждое межсезонье ключевые футболисты уходят в другие команды. Зарабатывать — дело хорошее, но тогда о какой стабильности может идти речь? В этот раз пришлось расстаться с Оскаром Глухом — большой талантище ушёл в «Аякс». И не только он покинул «Ред Булл Зальцбург».

«Брюгге» же — вице-чемпион Лиги Жюпиле. Он был в трёх очках от триумфа. Однако уже взял реванш у «Юниона», обыграв его в матче за Суперкубок Бельгии со счётом 2:1. А вот в новом сезоне стартовал не так удачно — одержал победу во встрече с «Генком» (2:1), но проиграл «Мехелену» (1:2). Стабильно пропускает — это хороший шанс для «Ред Булл Зальцбург» показать всю красоту своей атаки.

Ники Хайен в прошлом матче первенства задействовал основных игроков. Выдержат ли они такой бешеный темп? Недавно команду пополнил сын Деяна Станковича — Александар. Он дебютировал в минувшей игре Лиги Жюпиле. Но были две ощутимые потери — ушли защитник Максим Де Кёйпер в «Брайтон» и полузащитник Шемсдин Тальби – в «Сандерленд». Очень важные игроки.

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Хорошо бы «Брюгге» сделать упор на ответную встречу, потому что на выезде в Зальцбурге всем тяжело. Всё зависит от того, насколько надёжно бельгийский клуб сыграет в обороне. Но в это, конечно, верится с трудом. Ставка на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча выглядит наиболее перспективной. Два очень талантливых состава, которые уверенно действуют в атаке — как не рассчитывать на голы?

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

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