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Фейеноорд — Фенербахче, 6 августа 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы

«Фейеноорд» — «Фенербахче». Моуринью украдёт победу у ван Перси
Максим Ермаков
«Фейеноорд» — «Фенербахче»: прогноз на матч
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Будучи футболистом, Робин часто досаждал Жозе, но пришло время реванша.

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют нидерландский «Фейеноорд» и турецкий «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск. Робин ван Перси против Жозе Моуринью — кто кого?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Фейеноорд» — «Фенербахче» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение нидерландскому клубу. Поставить на победу «Фейеноорда» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Фенербахче» оценили в 3.45. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Фенербахче» (06.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Фейеноорд» выглядел неубедительно, но, когда Робин ван Перси возглавил его, получилось наладить дела. В итоге бывшая звезда «Арсенала» и «МЮ» добыл путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Что будет дальше — покажет только время. У нидерландца совсем мало тренерского опыта.

Клуб из Роттердама проведёт первый официальный матч в новом сезоне. К сожалению, подходит он к нему не в лучшей форме. Из шести товарищеских встреч удалось выиграть только две — у «Камбюра» (4:1) и «Вольфсбурга» (4:0). Игра с немцами была как раз последней.

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Футболисты «Фейеноорда» пользуются популярностью на трансферном рынке. Игор Пайшао, второй лучший бомбардир Эредивизии, ушёл в «Марсель», защитник Давид Ганцко перебрался в «Атлетико», талантливый Антони Миламбо перешёл в «Брентфорд». И это далеко не все потери. Зато удалось приобрести лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов — 2024/2025 Сема Стейна.

Жозе Моуринью с «Фенербахче» так ничего и не выиграл. Чемпионат Турции команда закончила на второй строчке, в 1/8 финала Лиги Европы была выбита «Рейнджерс» и даже не покорила Кубок страны. Естественно, легендарный португалец жаждет титулов. Поэтому руководство пытается обновить состав, расставшись с Эдином Джеко и Душаном Тадичем. Например, защита уже укрепилась Миланом Шкриньяром.

Новый сезон в турецкой Суперлиге ещё не стартовал, поэтому клуб из Стамбула готовился к нему в товарищеских матчах. Особого внимания заслуживают последние три встречи, в которых удалось обыграть благодаря дублю новичка Джона Дюрана «Аль-Иттихад» (4:0) и «Лацио» (1:0). Матч с «Бенфикой» закончился поражением со счётом 2:3.

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Среди нападающих рождается здоровая конкуренция. Дюран будет бороться за место в основе с лучшим бомбардиром «Фенербахче» Эн-Несири. Для клуба важно пробиться в Лигу чемпионов, ведь он не играл в групповом этапе с 2008 года. Очень большой перерыв. Вся надежда на Моуринью, но впереди непростая встреча.

Прогнозируем, что команда из Стамбула не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча. Слишком большие потери понёс клуб ван Перси в межсезонье. Так как это первый официальный матч, потребуется много экспериментов с составом. Турки же расстались с возрастными лидерами, но приобрели качественные замены, которые уже дают результат. Сейчас они смотрятся лучше.

Ставка: «Фенербахче» не проиграет «Фейеноорду» + тотал больше 1.5 мяча за 2.15.

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