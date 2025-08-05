«Лудогорец» — «Ференцварош». Время идёт, а Черчесов остаётся лучшим

6 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош». Встреча состоится на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария). Начало — в 20:30 мск. Венгров не ждёт ничего хорошего.

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Лудогорец» — «Ференцварош» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Ференцвароша» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Ференцварош» (06.08.2025)

«Лудогорец» под руководством Руя Моты выглядит убедительно. У него полный порядок с дисциплиной, хорошо организована игра в обороне, а футболисты уверенно контролируют мяч. Свой путь в квалификации Лиги чемпионов он начал с первого раунда. Получилось обыграть минское «Динамо» — 1:0 и 1:2 (1:0 д. вр.), а затем «Риеку» — 0:0 и 1:1 (2:0 д. вр.).

Все четыре встречи вышли непростыми, но главное — результат. И он положительный. В чемпионате Болгарии команда из Разграда стартовала с трёх побед. Обыграла «Септември» (5:0), «Ботев» из Врацы (1:0) и «Добруджу» (2:1). Всё это итог работы Руя Моты.

Плотный график никак не смущает «Лудогорец», а главный тренер своевременно и к месту проводит ротацию без потери качества игры. 16 официальных матчей во всех турнирах клуб не уступает на домашнем стадионе. Есть отличный шанс продлить серию в предстоящей встрече с «Ференцварошем».

Венгерская команда постоянно ищет себя в еврокубках. Со времён Станислава Черчесова сменилось много тренеров, в том числе Деян Станкович, но стало хуже. Никто после него не доходил до плей-офф еврокубков и не выигрывал Кубок Венгрии. Сейчас Робби Кин пытается что-то поменять, однако не получил даже должного усиления.

Поэтому он экспериментирует, особенно с защитой, которая нестабильна. Во втором квалификационном раунде вскрылись все проблемы в обороне. Клуб из Будапешта одолел «Ноа» (2:1 и 4:3), но как много пропустил. «Лудогорец» более интенсивен и уверенно играет в прессинге.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» стартовал с ничьей в матче с МТК (1:1) и разгромной победы во встрече с «Казинцбарцикой» (3:0). Хорошо, что функционирует атака и за её счёт получается добывать результат. Есть экс-игрок «Ливерпуля» Наби Кейта, ждут своего часа вернувшийся из аренды в московском «Локомотиве» Эдгар Севикян, опытный Александар Пешич и не только.

А что будет, если клуб из Будапешта столкнётся с грамотно выстроенной, компактной и дисциплинированной обороной? Ведь именно это произойдёт в предстоящем матче. Предлагаем поставить на то, что «Лудогорец» выиграет. Пусть скромно, но вполне комфортно. Слишком симпатично и организованно выглядит болгарская команда.

Ставка: «Лудогорец» обыграет «Ференцварош» за 2.40.