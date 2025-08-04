Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно

9 августа стартует новый сезон во втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе. Одна из главных загадок соревнования — как проявит себя валлийский клуб «Рексем».

Почему к скромному «Рексему» такое внимание? Хотя бы потому, что у этого клуба звёздный владелец. С 2021 года этой командой владеют голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. И они уже поставили рекорд! Ещё в сезоне-2022/2023 «Рексем» выступал в Национальной лиге, это пятый дивизион. Но за три сезона клуб прошёл три эшелона чемпионата Англии и готовится дебютировать в Чемпионшипе. Такого в истории английского футбола не было никогда!

Конечно, с каждым новым этапом задача по повышению становится всё сложнее. Но Рейнольдс хочет довести клуб до АПЛ. И сейчас, когда он в шаге от мечты, смеяться над ним уже не хочется. Посмотрим, что пророчат валлийской команде букмекеры в новом сезоне.

Слухи о новых приобретениях «Рексема» ходят постоянно. Например, сейчас идут разговоры о том, что клуб хочет подписать Кристиана Эриксена. Конечно, датчанин уже не в том возрасте, чтобы выступать на высоком уровне в АПЛ. Но в Чемпионшипе, который хоть и славится своими повышенными требованиями к физической готовности, он точно способен добавить атаке «Рексема» интеллекта. Раньше слухи связывали клуб с Дэнни Ингсом и Асмиром Беговичем. Если же говорить о трансферах, которые уже случились, то здесь можно выделить полузащитника Льюиса О'Брайена, поигравшего даже за сборную Англии Конора Коуди и новозеландца Либерато Кэкачея, перебравшегося в Чемпионшип из итальянского «Эмполи».

Для того чтобы выйти в АПЛ, этого, очевидно, мало, хотя трансферное окно ещё долго будет открыто. Но пока аналитики не слишком верят в очередной блицкриг «Рексема». Поставить на чемпионство команды можно за 17.00, а на то, что клуб пройдёт в АПЛ, можно заключить пари за 6.50. Как минимум семь клубов эксперты ставят выше, а ещё у трёх команд шансы с «Рексемом» одинаковы. Да, Чемпионшип — одна из самых конкурентных лиг в мире.

При этом букмекеры уверены в том, что клуб Рейнольдса не вылетит. Поставить на такое грустное развитие событий можно с коэффициентом 15.00. А вот на то, что «Рексем» останется в Чемпионшипе, не отправившись ни вверх, ни вниз, можно заключить пари за 1.13.

Но ведь, кроме чемпионата Англии, есть ещё и национальные кубки. Возможно, получится взять трофей, даже не играя в АПЛ? Здесь аналитики ещё менее оптимистичны. Поставить на то, что «Рексем» в ближайшем сезоне выиграет Кубок лиги, можно за 70.00. Всё-таки многие клубы из высшего дивизиона в этом турнире играют вторыми составами. На победу в более престижном Кубке Англии можно поставить с котировкой 140.00. Так что шансы невелики.

Дэдпул уже довёл свой клуб до Чемпионшипа. Но чтобы сделать завершающий шаг к мечте, нужно будет приложить ещё больше усилий. И, кажется, что на это потребуется куда больше, чем один сезон. Впрочем, Рейнольдс не выглядит человеком, который может бросить всё после нескольких неудач. Кажется, что эта голливудская сказка заканчивается в плане повышения каждый год. Но будет продолжаться глобально. И когда-нибудь город в Уэльсе, численность которого чуть больше 60 тысяч человек, будет болеть за свою команду в Премьер-лиге.