«Ницца» — «Бенфика». Трубин и Отаменди — на кураже от трофея

В среду, 6 августа, на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) сыграют французская «Ницца» и португальская «Бенфика». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск. Для соперников эта встреча станет первой в нынешнем розыгрыше еврокубков, но каждый подходит к ней с разной степенью готовности.

Коэффициенты на первый матч «Ницца» — «Бенфика» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу португальской «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа французской «Ниццы» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче раунда. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ницца» — «Бенфика» (06.08.2025)

«Ницца» в прошлом сезоне умудрилась финишировать на четвёртом месте в чемпионате Франции, а потому теперь поборется за выход в Лигу чемпионов. Абсолютный минимум, на который в команде могут рассчитывать, — это Лига конференций. Понятно, что всегда хочется большего и борьба будет упорная. Но французам с ходу не повезло.

Даже если «Ницца» пройдёт сейчас по сумме двух встреч «Бенфику», дальше ей придётся сыграть с победителем пары «Фейеноорд» — «Фенербахче». А эти соперники тоже далеко не подарок. Да и попробуй сначала пройти «Бенфику»! Из козырей у французского клуба разве что домашнее преимущество в первом матче. В остальном же особенно хвастаться нечем.

Команда Франка Эза пока что не проводила официальных игр, поэтому могут возникнуть проблемы с тонусом. Второй момент — состав. Основной голкипер Марцин Булка и основной нападающий Гаэтан Лаборде перебрались в Саудовскую Аравию. Замены для них есть, но пока непонятно, как они проявят себя непосредственно в условиях официальных матчей на таком ответственном уровне.

Впрочем, «Бенфике» это только на руку. Португальская команда поздно закончила прошлый сезон, немного пошумев на клубном чемпионате мира в США. Во время группового этапа обыграла «Баварию», а в 1/8 финала сумела дойти до дополнительного времени с «Челси» — 1:1 (0:3 доп. вр.). И при этом уже открыла программу нового сезона, победив в финале Суперкубка Португалии «Спортинг» (1:0).

В отличие от состава «Ниццы», где доступны все футболисты, некоторые из состава «Бенфики» находятся в лазарете. Однако в предстоящей встрече это не должно стать серьёзной проблемой. У лиссабонцев больше звёздных футболистов, у которых был неоднократный опыт выступления в подобного рода матчах. Если не случится ничего экстраординарного, они должны выиграть даже в гостях.

Ставка: «Бенфика» обыграет «Ниццу» за 2.34.