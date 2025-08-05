Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ницца — Бенфика, прогноз и ставка на матч 6 августа, смотреть онлайн, трансляция, счёт, голы, составы, какой канал, во сколько

«Ницца» — «Бенфика». Трубин и Отаменди — на кураже от трофея
Алексей Анисимов
«Ницца» — «Бенфика»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
За лиссабонцев играет почти всё.

В среду, 6 августа, на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) сыграют французская «Ницца» и португальская «Бенфика». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск. Для соперников эта встреча станет первой в нынешнем розыгрыше еврокубков, но каждый подходит к ней с разной степенью готовности.

Коэффициенты на первый матч «Ницца» — «Бенфика» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу португальской «Бенфики» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа французской «Ниццы» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче раунда. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ницца» — «Бенфика» (06.08.2025)

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ницца» в прошлом сезоне умудрилась финишировать на четвёртом месте в чемпионате Франции, а потому теперь поборется за выход в Лигу чемпионов. Абсолютный минимум, на который в команде могут рассчитывать, — это Лига конференций. Понятно, что всегда хочется большего и борьба будет упорная. Но французам с ходу не повезло.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

Даже если «Ницца» пройдёт сейчас по сумме двух встреч «Бенфику», дальше ей придётся сыграть с победителем пары «Фейеноорд» — «Фенербахче». А эти соперники тоже далеко не подарок. Да и попробуй сначала пройти «Бенфику»! Из козырей у французского клуба разве что домашнее преимущество в первом матче. В остальном же особенно хвастаться нечем.

Команда Франка Эза пока что не проводила официальных игр, поэтому могут возникнуть проблемы с тонусом. Второй момент — состав. Основной голкипер Марцин Булка и основной нападающий Гаэтан Лаборде перебрались в Саудовскую Аравию. Замены для них есть, но пока непонятно, как они проявят себя непосредственно в условиях официальных матчей на таком ответственном уровне.

Впрочем, «Бенфике» это только на руку. Португальская команда поздно закончила прошлый сезон, немного пошумев на клубном чемпионате мира в США. Во время группового этапа обыграла «Баварию», а в 1/8 финала сумела дойти до дополнительного времени с «Челси» — 1:1 (0:3 доп. вр.). И при этом уже открыла программу нового сезона, победив в финале Суперкубка Португалии «Спортинг» (1:0).

Материалы по теме
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно

В отличие от состава «Ниццы», где доступны все футболисты, некоторые из состава «Бенфики» находятся в лазарете. Однако в предстоящей встрече это не должно стать серьёзной проблемой. У лиссабонцев больше звёздных футболистов, у которых был неоднократный опыт выступления в подобного рода матчах. Если не случится ничего экстраординарного, они должны выиграть даже в гостях.

Ставка: «Бенфика» обыграет «Ниццу» за 2.34.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android