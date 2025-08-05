«Лех» — «Црвена Звезда». Очередной шаг Тикнизяна и Пруцева

В среду, 6 августа, на стадионе «Энеа» в городе Познань (Польша) сыграют польский «Лех» и сербская «Црвена Звезда». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнётся в 21:30 мск. Соперники уже провели по две встречи в нынешнем розыгрыше квалификации еврокубков и надеются продолжить борьбу.

Коэффициенты на матч «Лех» — «Црвена Звезда» 6 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сербской «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 2.43, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа польского «Леха» оценивается в 3.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что первый матч раунда не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лех» — «Црвена Звезда» (06.08.2025)

В чемпионате Польши стартовал новый сезон, участники провели уже по три встречи. «Лех» из города Познань не исключение. Сперва он потерпел поражение со счётом 1:4, но затем быстро исправился, добыв две победы — 4:3 и 2:1. Взгляните на счёт. С кем именно это случилось, имеет не такое значение, как результат и качество обороны. На данном отрезке в не самой конкурентной лиге пришлось пропустить восемь мячей.

Свою же атакующую мощь «Лех» показал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче на своём поле обыграл исландский «Брейдаблик» со счётом 7:1. В ответном на выезде — со счётом 1:0. То есть польский клуб уже набрал приличный тонус, может укусить, особенно на своём поле, однако при этом никак не похвастается надёжной обороной.

«Црвена Звезда», в свою очередь, тоже уже вовсю решает задачи. Подготовка к старту нового сезона прошла с переменным успехом. Вспомнить хотя бы разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:3. Однако в официальных матчах у сербской команды всё отлично. В чемпионате Сербии провела две встречи и добыла две победы, забив суммарно 11 голов.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича не оставили шансов гибралтарскому «Линкольну». В первом матче выиграли со счётом 1:0, удаление помешало забить больше. Зато во втором были сняты все вопросы — 5:1. Наир Тикнизян, судя по всему, влился. Провёл на поле в обоих случаях по 90 минут.

Конечно, сербская «Црвена Звезда» выглядит более предпочтительно из-за своего серьёзного еврокубкового опыта. Однако польский «Лех» выступает на своём поле и обязательно этим воспользуется. В качестве ставки можно было бы взять голы в обе стороны. А если хочется повысить коэффициент, то Х2 через ОЗ — подходящий вариант.

Ставка: обе забьют и «Црвена Звезда» не проиграет «Леху» за 2.35.