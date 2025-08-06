В Лиге чемпионов пошла жара: прогнозы на главные матчи недели

Квалификация Лиги чемпионов добралась до такой стадии, когда в борьбу вступают сильные и именитые клубы. Это всё ещё не гранды, но уже и не середняки. Такую вывеску запросто можно увидеть на общем этапе. Сегодня, 6 августа, следим за парами «Ницца» — «Бенфика» и «Фейеноорд» — «Фенербахче».

Прогноз на матч «Ницца» — «Бенфика»

«Ницца» в прошлом сезоне умудрилась финишировать на четвёртом месте в чемпионате Франции, а потому теперь поборется за выход в Лигу чемпионов. Команда Франка Эза пока что не проводила официальных игр, поэтому могут возникнуть проблемы с тонусом. Второй момент — состав. Основной голкипер Марцин Булка и основной нападающий Гаэтан Лаборде перебрались в Саудовскую Аравию. Замены для них есть, но пока непонятно, как они проявят себя непосредственно в условиях официальных матчей на таком ответственном уровне.

Впрочем, «Бенфике» это только на руку. Португальская команда поздно закончила прошлый сезон, немного пошумев на клубном чемпионате мира в США. Во время группового этапа обыграла «Баварию», а в 1/8 финала сумела дойти до дополнительного времени с «Челси» — 1:1 (0:3 доп. вр.). И при этом уже открыла программу нового сезона, победив в финале Суперкубка Португалии «Спортинг» (1:0).

В отличие от состава «Ниццы», где доступны все футболисты, некоторые из состава «Бенфики» находятся в лазарете. Однако в предстоящей встрече это не должно стать серьёзной проблемой. У лиссабонцев больше звёздных футболистов, у которых был неоднократный опыт выступления в подобного рода матчах. Если не случится ничего экстраординарного, они должны выиграть даже в гостях.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Фенербахче»

В прошлом сезоне «Фейеноорд» выглядел неубедительно, но, когда Робин ван Перси возглавил его, получилось наладить дела. В итоге бывшая звезда «Арсенала» и «МЮ» добыл путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Что будет дальше — покажет только время. У нидерландца совсем мало тренерского опыта. Клуб из Роттердама проведёт первый официальный матч в новом сезоне. К сожалению, подходит он к нему не в лучшей форме. И кадровые потери тоже учитываем.

Жозе Моуринью с «Фенербахче» так ничего и не выиграл. Чемпионат Турции команда закончила на второй строчке, в 1/8 финала Лиги Европы была выбита «Рейнджерс» и даже не покорила Кубок страны. Естественно, легендарный португалец жаждет титулов. Новый сезон в турецкой Суперлиге ещё не стартовал, поэтому клуб из Стамбула готовился к нему в товарищеских матчах.

Прогнозируем, что команда из Стамбула не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча. Слишком большие потери понёс клуб ван Перси в межсезонье. Так как это первый официальный матч, потребуется много экспериментов с составом. Турки же расстались с возрастными лидерами, однако приобрели качественные замены, которые уже дают результат. Сейчас они смотрятся лучше.

Экспресс на главные матчи ЛЧ 6 августа 2025 года

Ставка 1: «Бенфика» обыграет «Ниццу» за 2.34.

«Бенфика» обыграет «Ниццу» за 2.34. Ставка 2: «Фенербахче» не проиграет «Фейеноорду» + тотал больше 1.5 мяча за 2.15.

Общий коэффициент: 2.34 х 2.15 = 5.03.