Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.8

В квалификации Лиги чемпионов добрались до третьего квалификационного раунда. Сегодня, 6 августа, пройдут первые матчи в некоторых парах. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Лех» — «Црвена Звезда»

В чемпионате Польши стартовал новый сезон, участники провели уже по три встречи. «Лех» из города Познань не исключение. На данном отрезке в не самой конкурентной лиге пришлось пропустить восемь мячей. Свою же атакующую мощь «Лех» показал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом матче на своём поле обыграл исландский «Брейдаблик» со счётом 7:1. В ответном на выезде — со счётом 1:0.

«Црвена Звезда», в свою очередь, тоже уже вовсю решает задачи. Подготовка к старту нового сезона прошла с переменным успехом. Однако в официальных матчах у сербской команды всё отлично. В чемпионате Сербии провела две встречи и добыла две победы, забив суммарно 11 голов. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича не оставили шансов гибралтарскому «Линкольну» — 1:0 и 5:1.

Конечно, сербская «Црвена Звезда» выглядит более предпочтительно из-за своего серьёзного еврокубкового опыта. Однако польский «Лех» выступает на своём поле и обязательно этим воспользуется. В качестве ставки можно было бы взять голы в обе стороны. А если хочется повысить коэффициент, то Х2 через ОЗ — подходящий вариант.

Прогноз на матч «Лудогорец» — «Ференцварош»

«Лудогорец» под руководством Руя Моты выглядит убедительно. У него полный порядок с дисциплиной, хорошо организована игра в обороне, а футболисты уверенно контролируют мяч. Свой путь в квалификации Лиги чемпионов он начал с первого раунда. Получилось обыграть минское «Динамо» — 1:0 и 1:2 (1:0 д. вр.), а затем «Риеку» — 0:0 и 1:1 (2:0 д. вр.). Все четыре встречи вышли непростыми, но главное — результат.

Плотный график никак не смущает «Лудогорец», а главный тренер своевременно и к месту проводит ротацию без потери качества игры. 16 официальных матчей во всех турнирах клуб не уступает на домашнем стадионе. Есть отличный шанс продлить серию в предстоящей встрече с «Ференцварошем». Венгерская команда постоянно ищет себя в еврокубках. Со времён Станислава Черчесова сменилось много тренеров, в том числе Деян Станкович, но стало хуже.

А что будет, если клуб из Будапешта столкнётся с грамотно выстроенной, компактной и дисциплинированной обороной? Ведь именно это произойдёт в предстоящем матче. Предлагаем поставить на то, что «Лудогорец» выиграет. Пусть скромно, но вполне комфортно. Слишком симпатично и организованно выглядит болгарская команда.

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге»

«Ред Булл Зальцбург» уже не доминирует в чемпионате Австрии. Последние два сезона золотые медали выигрывает «Штурм». Вернуть былое величие и выступить уверенно в еврокубках — вот цели, которые преследует Томас Леч и другое руководство. Австрийский клуб ранее прошёл «Бранн» (4:1 и 1:1). Пропущенные голы от аутсайдера — это показатель плохой игры в обороне, которая является проблемой команды.

В составе клуба из Зальцбурга много талантов, однако каждое межсезонье ключевые футболисты уходят в другие команды. Зарабатывать — дело хорошее, но тогда о какой стабильности может идти речь? «Брюгге» же — вице-чемпион Лиги Жюпиле. Имеет опыт выступлений в еврокубках, боец хороший. Но вот в новом сезоне стартовал не так удачно, много пропускает.

Хорошо бы «Брюгге» сделать упор на ответную встречу, потому что на выезде в Зальцбурге всем тяжело. Всё зависит от того, насколько надёжно бельгийский клуб сыграет в обороне. Однако в это, конечно, верится с трудом. Ставка на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча выглядит наиболее перспективной. Два очень талантливых состава, которые уверенно действуют в атаке — как не рассчитывать на голы?

Экспресс на Лигу чемпионов 6 августа 2025 года

Ставка 1: обе забьют и «Црвена Звезда» не проиграет «Леху» за 2.35.

обе забьют и «Црвена Звезда» не проиграет «Леху» за 2.35. Ставка 2: «Лудогорец» обыграет «Ференцварош» за 2.40.

«Лудогорец» обыграет «Ференцварош» за 2.40. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Общий коэффициент: 2.35 х 2.40 х 1.95 = 10.8.