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Арис — АЕК, 7 августа 2025, прогноз на матч Лиги конференций, смотреть онлайн, дата и время, счёт, голы, ставки на футбол

«Арис» — АЕК. Николич сломает команду Кокорина
Максим Ермаков
«Арис» — АЕК Афины: прогноз на матч
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Экс-тренер ЦСКА двигается в верном направлении.

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграют кипрский «Арис» и греческий АЕК. Встреча состоится на поле стадиона «Альфамега» в Колосси (Кипр). Начало — в 19:00 мск. Сможет ли Кокорин чем-то удивить Марко Николича?

Коэффициенты букмекеров на первый матч «Арис» — АЕК Афины 7 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение греческому клубу. Поставить на победу АЕКа можно с коэффициентом 2.03, а шансы «Ариса» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу греческого клуба за 7.50.

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Арис» — АЕК Афины (07.08.2025)

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
АЕК Афины
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арис» остался без трофеев в прошлом сезоне, поэтому руководство решилось на смену наставника. Артём Радьков — молодой специалист, для которого это второй клуб в карьере главного тренера. Как сказал спортивный директор команды, между ним и белорусом возникло взаимопонимание. Но выбор немного странный, ведь у Радькова почти нет опыта.

Новый сезон чемпионата Кипра пока не стартовал, поэтому команда из Лимасола может сконцентрироваться на квалификации Лиги конференций. В матчах второго раунда она уверенно дважды обыграла «Академию Пушкаша» (3:2 и 2:0). Подопечные Радькова продемонстрировали уверенный атакующий футбол, несмотря на неубедительные предсезонные сборы.

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Александр Кокорин участвовал в обеих встречах, но ничем не запомнился. 34-летний россиянин уже не может зажигать так же, как прежде. За прошлый сезон первенства он забил 10 мячей. В еврокубках он всегда мотивирован показать высший уровень мастерства. Сможет ли насолить Марко Николичу?

Сербский тренер возглавил АЕК после успешного сезона с московским ЦСКА. Он выиграл Кубок России, однако не договорился с руководством и решил переехать в Афины. Здесь у него будет шанс продемонстрировать свои способности в еврокубках. Пока справляется.

К квалификации Лиги конференций греческая команда подошла на серии из трёх побед в товарищеских матчах с общим счётом 7:2. Всё в духе Николича — хорошо организованная игра в обороне и эффективное использование моментов. Но во встречах с «Маккаби» из Беэр-Шевы его подопечным было непросто. Дома победили 1:0, а в ответном матче сыграли вничью с нулями на табло.

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Состав у Марко Николича правда классный — Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Домагой Вида, Роберто Перейро и другие. И не всегда таким опытным футболистам находится место в стартовом составе. У сербского тренера играют те, кто хорошо себя проявляет, и это рождает конкуренцию.

Предлагаем поставить на то, что АЕК не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. Взломать оборону клуба из Афин будет непросто. Экс-наставник ЦСКА уделяет ей огромное внимание. Чего ожидать от «Ариса», пока непонятно. У белорусского тренера небольшой опыт, и игра кипрской команды может поменяться в любую сторону.

Ставка: АЕК не проиграет «Арису» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

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