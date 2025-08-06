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ПАОК — Вольфсберг, 7 августа 2025, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы, ставки

ПАОК — «Вольфсберг». Чалов и Оздоев предчувствуют победу
Максим Ермаков
ПАОК — «Вольфсберг»: прогноз на матч
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Греческая команда дома должна обыгрывать австрийский клуб. Даже если будет тяжело.

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют греческий ПАОК и австрийский «Вольфсберг». Встреча состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 20:30 мск. Русские зажигают в еврокубках!

Коэффициенты букмекеров на первый матч ПАОК — «Вольфсберг» 7 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на победу ПАОКа можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Вольфсберга» оценили в 7.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Греции за 7.00.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы ПАОК — «Вольфсберг» (07.08.2025)

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неудачно сложился для ПАОКа прошлый сезон. Чемпионат Греции он завершил на третьем месте, а Лигу Европы покинул в стыковых матчах. Несмотря на это, Рэзван Луческу сохранил должность тренера за собой, а состав остался прежним. Стабильность — это хорошо, но иногда нужно меняться.

Клуб из Салоников предсезонные сборы проводил с результативными командами. Получилось обыграть «Аполлон» (3:1) и «НЕК Неймеген» (3:2), с «Гоу Эхед Иглс» была ничья 3:3, а «Аяксу» греки уступили со счётом 1:2. С такими результатами они подходят к первой официальной встрече в новом сезоне.

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Фёдор Чалов и Магомед Оздоев остаются ключевыми футболистами ПАОКа. Правда, экс-нападающий ЦСКА совсем не блещет результативностью. В 26 встречах прошлого сезона он забил лишь три мяча. У бывшего игрока «Зенита» только гол и пас в 24 встречах. Но они по-своему полезны на поле.

«Вольфсберг» только раз в истории выходил в групповой этап Лиги Европы, однако мечтает повторить это вновь. Откровенно говоря, у него маловато шансов совершить такой прорыв. Хотя во время предсезонной подготовки он сумел удивить победой в матче с «Бешикташем» (3:2). Но опять же — какая плохая игра в обороне.

Было ещё поражение в контрольной встрече с «Брагой» (0:2). На характере австрийский клуб может удивить, однако ему постоянно будет не хватать организованности и опыта. Если говорить о составе, то его стоимость почти в три раза ниже, чем у ПАОКа.

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Хотя это не должно смущать. Например, с таким же составом «Вольфсберг» в минувшем сезоне сыграл вничью с чемпионом Австрии «Штурмом» и успешно выступал во встречах с «Зальцбургом» (1:1 и 2:1), у которого богатый еврокубковый опыт. Поэтому на гол мы вправе рассчитывать.

Предлагаем поставить на то, что ПАОК обыграет «Вольфсберг» через тотал больше 2.5 мяча, за 2.13. Греческая команда в товарищеских матчах приловчилась играть с клубами похожего стиля, но стабильно пропускала. У австрийцев нешуточная мотивация, классный настрой и острые контратаки.

Ставка: победа ПАОКа в матче с «Вольфсбергом» + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

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