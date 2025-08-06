«Бавария» — «Тоттенхэм». Гарри Кейн не пожалеет бывший клуб

У команды из Лондона слишком мало шансов.

7 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 19:30 мск. Гарри Кейн встречается со своей бывшей командой — вот это заголовок!

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» 7 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 9.50.

Прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Тоттенхэм» (07.08.2025)

«Бавария» поддерживает тонус. Чуть меньше месяца прошло после её выступления на КЧМ-2025, где она дошла до четвертьфинала и уступила «ПСЖ», а уже пришло время для товарищеских матчей. Атака немецкого клуба по-прежнему на очень высоком уровне, а вот в защите есть ошибки.

Пока в единственной контрольной встрече подопечные Венсана Компани обыграли французский «Лион» (2:1). Майкл Олисе оформил дубль, но вот пропускать гол на 83-й минуте было необязательно. В распоряжении тренера весь основной состав, однако ещё требуется время для возвращения тонуса.

Зато лучший бомбардир прошлых двух сезонов Бундеслиги Гарри Кейн будет готов сыграть против бывшей команды. Больше него никто не забивал за «Тоттенхэм». При этом дебютировал в матче с «Лионом» Луис Диас. Экс-нападающий «Ливерпуля» остался доволен своим выступлением и сожалел только, что не смог отличиться. В минувшем сезоне АПЛ забил в обеих встречах с лондонцами.

«Тоттенхэм» же плодотворно готовится к новому сезону под руководством Томаса Франка, работавшего до этого в «Брентфорде». Болельщики ждут больших перемен, и руководство обещает, что они будут. У «Баварии» был куплен 20-летний форвард Матис Тель и арендован 30-летний полузащитник Жоау Пальинья. Теперь эти клубы связывает очень многое.

Пять товарищеских матчей и ни одного поражения — впечатляет. В последних двух встречах «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и одолел «Арсенал» (1:0). Тель вместе с другим новичком Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма» уже дебютировали.

Много перемен произошло, но, кажется, все они пришлись ко двору. Под руководством Томаса Франка команда смотрится симпатично. В прошлом сезоне «шпоры» выиграли Лигу Европы, однако ужасно выступили в АПЛ — финишировали рядом с зоной вылета в Чемпионшип. Зато победой в еврокубках они заслужили путёвку в Лигу чемпионов.

От матча «Тоттенхэма» и «Баварии» ожидаем большого количества голов, но фаворит очевиден. Гарри Кейн слишком хорошо знает соперника, как и Луис Диас, который любит забивать «шпорам». Предлагаем поставить на то, что немцы выиграют, а тотал будет больше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Баварии» в матче с «Тоттенхэмом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.35.