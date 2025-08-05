«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову

Клубы РПЛ уже начали свой путь в Кубке России, а вот командам из низших лиг и любительским коллективам только предстоит стартовать. 5 августа стартует 1/256 финала. Казалось бы, совершенно проходное событие, если бы не матч «Амкала». Клуб из Медиалиги устроил настоящее шоу вокруг встречи и заодно задал непростую задачку букмекерам.

О чём вообще речь?

«Амкал» получил возможность сыграть в Кубке России как победитель Кубка Медиалиги. Но в клубе этому не сильно обрадовались. Всё дело в финансах. Турнир спонсирует букмекер «Фонбет», у компании эксклюзивный контракт. А спонсор «Амкала» — букмекер PARI. Рекламировать его на ранних стадиях нельзя. Гарантий, что медийный клуб дойдёт до поздних стадий, нет, а на встречи даже 1/256 финала затраты серьёзные. Организация требует денег.

Были разные варианты, например, сыграть в Красноярске, но тут уже соперник «Амкала» — «Квант» из Обнинска — запросил сумму за перелёт и матч в Сибири. В итоге в клубе из Медиалиги придумали вариант выступить максимально именно медийным составом. На поле должны были выйти блогеры, комики, стримеры, фиферы. Клуб разыгрывал место в заявке среди своих подписчиков в соцсетях. Шла речь и о части игроков основы, которые сейчас находятся в отпуске.

За три часа до старта матча «Амкал» опубликовал стартовый состав, который практически полностью состоял из звёзд медиа. Место в воротах команды должен был занять известный техноблогер Wylsacom. В поле ожидались рэп-исполнитель The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры и стримеры Парадеевич, Forzarezor, Ликс.

Однако спустя час клуб опубликовал на своей странице в соцсетях ещё одну версию состава. На этот раз в нём появились и игроки основного состава. Совпали всего четыре имени.

«Ой, мы немного напутали. Вот настоящий стартовый состав, который сегодня будет творить историю. Ведь мы настроены только на победу… ну и повеселиться тоже очень хотелось бы», — подпись к сообщению в официальном телеграм-канале «Амкала».

Как реагировали букмекеры?

Учитывая неразбериху с составом, компании не давали линию на матч до сегодняшнего дня. После публикации первого варианта состава некоторые конторы всё же дали линию на игру. Неудивительно, что коэффициенты гуляли. Во-первых, аналитики компаний оценили шансы «Амкала» по-разному, от 1.85 до 3.30 на проход. Во-вторых, конечно же, линии очень быстро менялись, когда люди начали ставить на встречу. Разумеется, всё стало меняться ещё быстрее, когда появился настоящий стартовый состав. Кто-то даже снимал матч с линии.

Но, как бы то ни было, букмекеры подстраховались изначально. Компании резко снизили максимальный лимит ставки на эту встречу. Где-то ограничились суммой в 10 000 рублей, где-то можно было поставить 50 000. Но это в десятки раз меньше, чем на обычный футбольный кубковый матч, пусть даже и ранней стадии. Букмекеров можно понять — слишком много вводных. Поэтому страховка от убытков не заставила себя ждать.

Интересно, что в компании PARI — спонсоре «Амкала» — линия на встречу появилась только после того, как клуб опубликовал свой реальный состав. И сразу же с практически равными коэффициентами на проход — 1.95 на «Амкал», 1.75 — на их соперников.

Как бы то ни было, медиаклуб сумел сделать шоу из матча самой ранней стадии Кубка России. И это ещё игра не началась! Посмотрим, получат ли свой шанс (а вместе с ним и страничку на Transfermarkt) приглашённые селебрити «Амкала» в матче с «Квантом». И будет ли игра такой же интересной, как и всё, что произошло перед ней.