Украинские бразильцы против Руя Витории: прогноз на «Панатинаикос» — «Шахтёр»

Квалификация еврокубковых соревнований продолжается. В четверг, 7 августа, на стадионе «Олимпик» в Греции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Украинский клуб начал борьбу с первого раунда, а греческий пришёл из Лиги чемпионов.

Коэффициенты на матч «Панатинаикос» — «Шахтёр» 7 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу греческого «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как на победу украинского «Шахтёра» дают 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 1%. На ничью можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр» (07.08.2025)

Кажется, Арда Туран худо-бедно держит своё обещание. Новый главный тренер «Шахтёра» заявил, что будет ставить строго атакующий и результативный футбол. Пока получается с оговорками нормально. Украинский клуб начал своё выступление с первого квалификационного раунда Лиги Европы и заслуженно добрался до третьего. А теперь у него есть отличные шансы и на дальнейшую борьбу.

По дороге разобрался с финским «Ильвесом» (6:0 и 0:0), а также с турецким «Бешикташем» (4:2 и 2:0). При этом на днях стартовала украинская Премьер-лига, и подопечные Арды Турана успели добыть первую победу — над «Эпицентром» (1:0). Одним из героев стал бразилец Алисон, за три неполных матча квалификации Лиги Европы набравший восемь очков по системе «гол+пас».

Вообще, у «Шахтёра» очень много легионеров. Состав смело можно назвать бразильско-украинским. С другой стороны, это помогает делать разницу на евроарене. Например, с тем же турецким «Бешикташем» команда смотрелась солидно. А ведь турками руководит небезызвестный Уле-Гуннар Сульшер, и в обойме есть такие футболисты, как Тэмми Абрахам и Рафа Силва.

После двух убедительных побед «Шахтёр» наверняка ничего не боится. Он набрал тонус, находится на кураже. Что до «Панатинаикоса», то он в последние годы всё чаще штурмует еврокубковые турниры, набирается опыта. Состав интересный, тренер — Руй Витория. В третий квалификационный раунд греки попали из Лиги чемпионов, когда по сумме двух встреч уступили «Рейнджерс» (0:2 и 1:1).

Стоит отметить, что на своём поле «Панатинаикос» сумел сыграть с шотландцами вничью. Был активен в атаке, забил первым. Так что «Шахтёру» не стоит настраиваться на лёгкую поездку. И всё же украинский клуб после своих мини-подвигов на прошлых стадиях квалификации Лиги Европы смотрится предпочтительнее. Если всё пройдёт нормально, он и выиграет.

Ставка: «Шахтёр» обыграет «Панатинаикос» за 2.60.