Украинский «Шахтёр» разносит, Чалов и Оздоев — тоже: экспресс на Лигу Европы

Квалификация в еврокубковых соревнованиях продолжается. Сегодня, 7 августа, пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Выбрали некоторые для вас, сделали прогноз и собрали небольшой экспресс.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Шахтёр»

По дороге «Шахтёр» разобрался с финским «Ильвесом» (6:0 и 0:0), а также с турецким «Бешикташем» (4:2 и 2:0). При этом на днях стартовала украинская Премьер-лига, и подопечные Арды Турана успели добыть первую победу — над «Эпицентром» (1:0). Одним из героев стал бразилец Алисон, за три неполных матча квалификации Лиги Европы набравший восемь очков по системе «гол+пас».

Вообще, у «Шахтёра» очень много легионеров. Состав смело можно назвать бразильско-украинским. С другой стороны, это помогает делать разницу на евроарене. После двух убедительных побед «Шахтёр» наверняка ничего не боится. Он набрал тонус, находится на кураже. Что до «Панатинаикоса», то он в последние годы всё чаще штурмует еврокубковые турниры, набирается опыта. Состав интересный, тренер — Руй Витория.

Стоит отметить, что на своём поле «Панатинаикос» сумел сыграть с «Рейнджерс» вничью. Был активен в атаке, забил первым. Но из-за поражения в первой встрече вылетел из Лиги чемпионов. «Шахтёру» не стоит настраиваться на лёгкую поездку. И всё же украинский клуб после своих мини-подвигов на прошлых стадиях квалификации Лиги Европы смотрится предпочтительнее. Если всё пройдёт нормально, он и выиграет.

Прогноз на матч ПАОК — «Вольфсберг»

Неудачно сложился для ПАОКа прошлый сезон. Чемпионат Греции он завершил на третьем месте, а Лигу Европы покинул в стыковых матчах. Несмотря на это, Рэзван Луческу сохранил должность тренера за собой, а состав остался прежним. Стабильность — это хорошо, однако иногда нужно меняться. Фёдор Чалов и Магомед Оздоев остаются ключевыми футболистами ПАОКа. Экс-нападающий ЦСКА совсем не блещет результативностью, но по-своему полезен.

«Вольфсберг» только раз в истории выходил в групповой этап Лиги Европы, однако мечтает повторить это вновь. Откровенно говоря, у него маловато шансов совершить такой прорыв. Хотя во время предсезонной подготовки он сумел удивить победой в матче с «Бешикташем» (3:2). Но опять же — какая плохая игра в обороне. Было ещё поражение в контрольной встрече с «Брагой» (0:2). На характере австрийский клуб может удивить, однако ему постоянно будет не хватать организованности и опыта.

Предлагаем поставить на то, что ПАОК обыграет «Вольфсберг» через тотал больше 2.5 мяча, за 2.13. Греческая команда в товарищеских матчах приловчилась играть с клубами похожего стиля, но стабильно пропускала. У австрийцев нешуточная мотивация, классный настрой и острые контратаки. На гол они рассчитывать смогут.

Экспресс на Лигу Европы 7 августа 2025 года

Ставка 1: «Шахтёр» обыграет «Панатинаикос» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.13 = 5.53.