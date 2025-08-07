Гарри Кейн против бывшего клуба, Марко Николич — в еврокубках: экспресс на футбол

В большинстве топовых европейских чемпионатов пока только готовятся к старту нового сезона, в том числе благодаря товарищеским встречам. Например, «Бавария» сыграет с «Тоттенхэмом» — противостояние Гарри Кейна с бывшей командой. Но также уже вовсю идёт квалификация еврокубковых соревнований. В общем, выбираем интересное и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм»

«Бавария» поддерживает тонус. Чуть меньше месяца прошло после её выступления на КЧМ-2025, где она дошла до четвертьфинала и уступила «ПСЖ», а уже пришло время для товарищеских матчей. Атака немецкого клуба по-прежнему на очень высоком уровне, а вот в защите есть ошибки. Зато лучший бомбардир прошлых двух сезонов Бундеслиги Гарри Кейн будет готов сыграть против бывшей команды.

«Тоттенхэм» же плодотворно готовится к новому сезону под руководством Томаса Франка, работавшего до этого в «Брентфорде». Болельщики ждут больших перемен, и руководство обещает, что они будут. Пять товарищеских матчей и ни одного поражения — впечатляет. Много изменений произошло, но, кажется, все они пришлись ко двору. Под руководством Томаса Франка команда смотрится симпатично.

От матча «Тоттенхэма» и «Баварии» ожидаем большого количества голов, однако фаворит очевиден. Гарри Кейн слишком хорошо знает соперника, как и Луис Диас, который любит забивать «шпорам». Предлагаем поставить на то, что немцы выиграют, а тотал будет больше 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Арис» — АЕК Афины

«Арис» остался без трофеев в прошлом сезоне, поэтому руководство решилось на смену наставника. Артём Радьков — молодой специалист, для которого это второй клуб в карьере главного тренера. Новый сезон чемпионата Кипра пока не стартовал, поэтому команда из Лимасола может сконцентрироваться на квалификации Лиги конференций. В матчах второго раунда она уверенно дважды обыграла «Академию Пушкаша» (3:2 и 2:0).

Александр Кокорин участвовал в обеих встречах, но ничем не запомнился. 34-летний россиянин уже не может зажигать так же, как прежде. За прошлый сезон первенства он забил 10 мячей. В еврокубках он всегда мотивирован показать высший уровень мастерства. Сможет ли насолить Марко Николичу? Сербский тренер возглавил АЕК после успешного сезона с московским ЦСКА.

Состав у Марко Николича правда классный — Томас Стракоша, Антони Марсьяль, Домагой Вида, Роберто Перейро и другие. И не всегда таким опытным футболистам находится место в стартовом составе. Предлагаем поставить на то, что АЕК не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. Взломать оборону клуба из Афин будет непросто. Экс-наставник ЦСКА уделяет ей огромное внимание. Чего ожидать от «Ариса», пока непонятно.

Экспресс на футбол 7 августа 2025 года

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Тоттенхэмом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Общий коэффициент: 2.35 х 1.80 = 4.23.