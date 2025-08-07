Скидки
Челси — Байер, 8 августа 2025, прогноз на матч, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы, ставки на футбол

«Челси» — «Байер». Победитель КЧМ-2025 проверит Эрика тен Хага
Максим Ермаков
«Челси» — «Байер»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Команда Энцо Марески на ходу, а клуб из Леверкузена сильно поменялся.

8 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Челси» и «Байер». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 21:00 мск. В какой форме находится победитель КЧМ-2025 и что изменилось в клубе из Леверкузена при Эрике тен Хаге? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Байер» 8 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Байера» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Лондона за 10.00.

Прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Байер» (08.08.2025)

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» возвращается к футболу после триумфа на КЧМ-2025. Трудно забыть финал, в котором лондонский клуб разгромил победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). Героем встречи стал Коул Палмер — оформил дубль и отдал результативную передачу, которую превратил в третий гол Жоао Педро.

Команда Энцо Марески вышла на совершенно новый уровень, который попытается сохранить перед стартом очередного сезона. Настрой боевой и есть жажда трофеев. «Челси» в межсезонье понёс потери, которые быстро восполнил новыми трансферами.

Жоао Педро легко влился в коллектив и стал автором трёх голов на КЧМ-2025, а талантливый Эстевао Виллиан в составе «Палмейраса» забил в ворота лондонского клуба. В команде и так было много молодых и перспективных футболистов, но под руководством Марески они заиграли совсем по-другому. Даже потеря Жоау Феликса никак не смущает. Он перебрался в «Аль-Наср».

«Байер» готовится к новому сезону без Хаби Алонсо. Его место занял Эрик тен Хаг, которого часто критиковали на прошлом месте работы в «Манчестер Юнайтед». Дебют получился неудачным — разгромное поражение в матче с молодёжным «Фламенго» (1:5). Однако последние три контрольные встречи его подопечные выиграли.

Клуб из Леверкузена одолел «Бохум» (2:0), «Фортуну» (2:1) и «Пизу» (3:0). Уровень соперников так себе, однако для разогрева подходит. Тем более приходится учиться играть не просто под руководством другого тренера, но и без ключевых футболистов. Флориан Вирц и Жереми Фримпонг перебрались в «Ливерпуль». Пополнили состав Малик Тилльман, Джарелл Куанса и другие.

Очень много изменений произошло с «Байером», а товарищеские матчи с откровенно слабыми соперниками мало о чём говорят. При Хаби Алонсо команда наверняка устроила бы разгром для «Пизы», но с Эриком тен Хагом ограничилась тремя голами в первом тайме, а во втором даже получила удаление.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» победит, а тотал будет больше 2.5 мяча. Футболисты лондонского клуба в шикарной форме и великолепном настроении. После выигранного КЧМ-2025 они будут заряжены на новые громкие победы. Все новички выглядят убедительно, да и больших потерь клуб не понёс. «Байера» ждёт непростой сезон, и пока его игра не внушает оптимизма.

Ставка: победа «Челси» в матче с «Байером» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Комментарии
