«Газиантеп» — «Галатасарай». Казалось бы, при чём тут Матвей Сафонов?

У клуба из Стамбула слабая вратарская позиция. За всё отдуваться Осимхену.

8 августа 2025 года в матче 1-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Газиантеп» и «Галатасарай». Встреча состоится на стадионе «Калйон» в Газиантепе. Начало — в 21:30 мск. Чемпион начинает сезон игрой с удобным соперником.

Коэффициенты букмекеров на матч «Газиантеп» — «Галатасарай» 8 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Газиантепа» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Стамбула за 7.00.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Турции «Газиантеп» — «Галатасарай» (08.08.2025)

У «Галатасарая» грандиозные планы на предстоящий сезон — защита титула чемпиона Турции и успешное выступление в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром первенства стал Виктор Осимхен. После завершения аренды с ним подписали полноценный контракт. Также отметим переход в качестве свободного агента Лероя Зане из «Баварии».

Теперь клуб из Стамбула ведёт переговоры с «ПСЖ» по трансферу Матвея Сафонова. Россиянин не получал игрового времени в Париже, поэтому для него это не худший вариант. Собирается мощная банда, которая при грамотном управлении Окана Бурука способна дать бой даже топовым европейским командам.

Товарищеские матчи «Галатасарай» провёл весьма уверенно. Поочерёдно одолел «Умраниеспор» (5:2), «Адмиру» (2:1), «Кальяри» (3:1) и «Страсбург» (3:1), а в последней встрече сыграл вничью с «Лацио» (2:2). Классная игра в атаке, хорошая реализация, но в каждом матче были пропущены голы. Возможно, команда действительно нуждается в Сафонове.

Стартовать в турецкой Суперлиге подопечные Окана Бурука будут во встрече с одним из аутсайдеров. «Газиантеп» в минувшем сезоне боролся за выживание. Пришёл другой тренер, но состав не преобразился. Разве что присоединился к команде экс-футболист «Спартака» Миэнти Абена, с которым москвичи расторгли контракт.

По качеству игры мало что изменилось. Один товарищеский матч команда из Газиантепа проиграла «Кайсериспору» (2:3), а другой завершился вничью с «Аланьяспором» (0:0). Одно из преимуществ — это выступление на домашнем стадионе. Львиная доля очков в прошлом сезоне была добыта именно при своих трибунах.

Шесть последних очных матчей заканчивались победой «Галатасарая». Вряд ли что-то изменится. Слишком силён клуб из Стамбула, а за межсезонье ещё и окреп. Правда, проблемными остаются защита и вратарская позиция, однако скоро и этот вопрос будет решён.

Предлагаем взять в качестве ставки победу «Галатасарая» через обмен голами за 2.85. Сила «Газиантепа» сосредоточена в домашнем стадионе. Наиграть на гол он должен с учётом того, как много стамбульцы пропускали в товарищеских встречах. Но зацепиться за ничью нереально.

Ставка: победа «Галатасарая» в матче с «Газиантепом» + обе забьют за 2.85.