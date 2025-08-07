Скидки
Каза Пия — Спортинг, 8 августа 2025, прогноз на матч, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, счёт, голы, ставки на футбол

«Каза Пия» — «Спортинг». Дьёкереш ушёл, но проблемы начнутся позже
Максим Ермаков
«Каза Пия» — «Спортинг»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Пока что соперник удобный.

8 августа 2025 года в матче 1-го тура португальской Примейры сыграют «Каза Пия» и «Спортинг». Встреча состоится на стадионе «Мунисипал-ди-Риу-Майор». Начало — в 22:15 мск. Каким будет новый сезон «львов» без Виктора Дьёкереша?

Коэффициенты букмекеров на матч «Каза Пия» — «Спортинг» 8 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спортингу»: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Шансы «Каза Пия» на успешный исход оценили в 9.50, а ничья идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 6.50.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата Португалии «Каза Пия» — «Спортинг» (08.08.2025)

Португалия — Примейра . 1-й тур
08 августа 2025, пятница. 22:15 МСК
Каза Пия
Лиссабон
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон только начинается, а за «Спортинг» уже становится тревожно. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии и выиграл Кубок страны, но сохранить великолепную форму будет сложно. Одной из главных причин успеха был Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир Примейры. Теперь он перебрался в лондонский «Арсенал».

За весь сезон первенства клуб забил 88 мячей, а автором 39 из них стал шведский нападающий. На замену ему был подписан контракт с Луисом Суаресом из «Альмерии». В прошлом сезоне Сегунды в 43 встречах он забил 31 мяч и сделал восемь результативных передач.

«Спортинг» проиграл матч за Суперкубок Португалии. «Бенфике» хватило одного забитого гола, чтобы одержать победу. Луис Суарес дебютировал в той встрече, но, кроме жёлтой карточки, ничем не запомнился. Вот и первый тревожный звоночек. Какой будет реализация без Дьёкереша?

У Руя Боржеша впереди много работы. Посмотреть хотя бы на предсезонную подготовку. Его подопечные уступили «Сельте» (0:2) и добыли две победы со счётом 1:0 — во встречах с «Сандерлендом» и «Вильярреалом». Хорошо, что впереди матч с удобным соперником. «Спортинг» постоянно обыгрывал «Каза Пия».

Соперник ничем особенным не примечателен, хотя и способен показать крутой результат просто на характере. За межсезонье клуб немного усилил проблемные позиции, но футболистами, далёкими от топ-уровня. А ещё расстался с очень важным защитником Рубеном Клюйвертом, который перебрался в «Лион».

В пяти товарищеских встречах у «Каза Пия» не было ни одного поражения. Все соперники — местные португальские клубы, однако выступают в лиге ниже уровнем, чем Примейра. Несмотря на это, подопечные Роберто Перейры пропустили суммарно семь мячей. Много.

Предлагаем поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.95. Очень удобный соперник, которого нужно обыгрывать убедительно. Луис Суарес постарается проявить себя. Возможно, ему просто требуется время, чтобы продемонстрировать всю мощь игры в атаке.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1.5) в матче с «Каза Пия» за 1.95.

