Дзюба продлит беспроигрышную серию: экспресс на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон»

Программа 4-го тура Российской Премьер-Лиги откроется сегодня, 8 августа, встречей «Динамо» Махачкала — «Акрон». Предлагаем вашему вниманию экспресс на данный матч — три интересные ставки, которые умножаются и дают серьёзный коэффициент.

На одном Агаларове далеко не уедешь

Махачкалинское «Динамо» подходит к матчу с надёжной обороной. После минимального поражения от «Спартака» (0:1) команда Хасанби Биджиева одержала две сухие минимальные победы — над «Пари НН» и «Ахматом», а также добыла ничью с «Оренбургом» (1:1). В победных играх решающий вклад внёс Гамид Агаларов, забивший по голу. Но нападение в целом остаётся слабым звеном.

По общему числу ударов махачкалинцы — на последнем месте чемпионата России. Всего 21 удар за три тура, из них лишь шесть — в створ ворот. Это худший показатель лиги. Махачкалинская команда создаёт немного моментов, предпочитает игру вторым номером и надеется на индивидуальные действия в атаке или стандартные ситуации. Такой подход работает, однако, далеко не всегда.

Исходя из общей тенденции нового сезона, а также показателей махачкалинского «Динамо» в прошлом розыгрыше чемпионата России, логично будет предположить, что предстоящая встреча вряд ли получится богатой на забитые мячи. Букмекеры предлагают разные коэффициенты на тотал меньше 2.5 мяча. В среднем значения варьируются в районе 1.60. Для экспресса подходит.

Дзюба ещё может

У «Акрона» — противоположный вектор. Команда Заура Тедеева действует активнее, быстрее переходит в атаку и чаще играет первым номером. На старте сезона тольяттинцы разгромили «Сочи» (4:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» и «Спартаком» — оба раза с одинаковым счётом 1:1. При этом была ещё победа над «Балтикой» (2:1) в Кубке России.

Центральной фигурой атаки остаётся Артём Дзюба. Он не просто опасен у чужих ворот, но и притягивает к себе внимание защитников, создавая зоны для партнёров. Благодаря его опыту «Акрон» чувствует себя более уверенно в позиционной игре, а также часто прибавляет во втором тайме за счёт физики.

Любопытно, что без пяти минут 37-летний Артём продолжает приносить огромную пользу своей команде на высоком уровне. За три тура чемпионата России он забил дважды и отдал голевую передачу. При этом в последнем очном матче единственный гол забил как раз Дзюба. Теперь тоже можно включить его гол в экспресс.

Кто в итоге победит?

Как мы уже сказали, команда Заура Тедеева действует активнее, быстрее переходит в атаку и чаще играет первым номером. У неё очень бодрый старт. Едва ли кто-то захочет сбавить темп. Кроме того, история встреч тоже говорит в пользу тольяттинцев. За шесть официальных матчей с «Динамо» у «Акрона» четыре победы и две ничьих. Махачкалинцы ни разу не обыгрывали тольяттинцев.

Психологическое преимущество должно сыграть за гостей. Футболисты знают, что уже не раз побеждали соперника, причём как дома, так и на выезде. Аналитики явно ожидают закрытой и малорезультативной игры, однако в текущем контексте «Акрон» выглядит предпочтительнее. Команда не просто не уступает — она демонстрирует футбольную зрелость.

У «Динамо» слишком многое завязано на Агаларове. Если соперник перекроет ему пространство, махачкалинский клуб будет испытывать серьёзные трудности с продвижением мяча. С учётом всего вышесказанного логичной выглядит ставка на прагматичную победу «Акрона» с небольшим количеством голов.

Экспресс на матч «Динамо» Мх — «Акрон» 8 августа 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

тотал меньше 2.5 мяча за 1.60. Ставка 2: Дзюба забьёт за 2.95.

Дзюба забьёт за 2.95. Ставка 3: «Акрон» победит за 3.10.

Общий коэффициент: 1.60 х 2.95 х 3.10 = 14.6.