Экспресс на футбол: «Челси» тестирует «Байер», «Галатасарай» ждёт Сафонова

Европейские чемпионаты потихоньку возвращаются из отпуска. Всё больше стран начинают проводит официальные встречи. Но по-прежнему некоторые готовятся через товарищеские матчи. Собрали все интересные футбольные события для вас в один экспресс.

Прогноз на матч «Челси» — «Байер»

«Челси» возвращается к футболу после победы на КЧМ-2025. Команда Энцо Марески вышла на совершенно новый уровень, который попытается сохранить перед стартом очередного сезона. В межсезонье она понесла потери, но быстро восполнила новыми трансферами. В команде и так было много молодых и перспективных футболистов, но под руководством Марески они заиграли совсем по-другому.

«Байер» готовится к новому сезону без Хаби Алонсо. Его место занял Эрик тен Хаг, которого часто критиковали на прошлом месте работы в «Манчестер Юнайтед». Дебют получился неудачным — разгромное поражение в матче с молодёжным «Фламенго» (1:5). Однако последние три контрольные встречи его подопечные выиграли.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» победит, а тотал будет больше 2.5 мяча. Футболисты лондонского клуба в шикарной форме и в великолепном настроении. После выигранного КЧМ-2025 они будут заряжены на новые громкие победы. Все новички выглядят убедительно, да и больших потерь клуб не понёс. «Байера» ждёт непростой сезон, и пока его игра не внушает оптимизма.

Прогноз на матч «Газиантеп» — «Галатасарай»

У «Галатасарая» грандиозные планы на предстоящий сезон — защита титула чемпиона Турции и успешное выступление в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром первенства стал Виктор Осимхен. Теперь клуб из Стамбула ведёт переговоры с «ПСЖ» по трансферу Матвея Сафонова. Товарищеские встречи «Галатасарай» провёл весьма уверенно. Классная игра в атаке, но в каждом матче были пропущены голы. Возможно, действительно есть нужда в Сафонове.

Стартовать в турецкой Суперлиге подопечные Окана Бурука будут во встрече с одним из аутсайдеров. «Газиантеп» в минувшем сезоне боролся за выживание. Пришёл другой тренер, однако состав не преобразился. Разве что присоединился к команде экс-футболист «Спартака» Миэнти Абена, с которым москвичи расторгли контракт. По качеству игры мало что изменилось.

Предлагаем взять в качестве ставки победу «Галатасарая» через обмен голами за 2.85. Сила «Газиантепа» сосредоточена в домашнем стадионе. Наиграть на гол он должен с учётом того, как много стамбульцы пропускали в товарищеских встречах. Но зацепиться за ничью нереально. Шесть последних очных матчей заканчивались победой «Галатасарая». Вряд ли что-то изменится.

Прогноз на матч «Каза Пия» — «Спортинг»

Сезон только начинается, а за «Спортинг» уже становится тревожно. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии и выиграл Кубок страны, но сохранить великолепную форму будет сложно. Одной из главных причин успеха был Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир Примейры. Теперь он перебрался в лондонский «Арсенал». За весь сезон первенства клуб забил 88 мячей, а автором 39 из них стал шведский нападающий.

«Спортинг» проиграл матч за Суперкубок Португалии. «Бенфике» хватило одного забитого гола, чтобы одержать победу. Новичок Луис Суарес дебютировал в той встрече, но, кроме жёлтой карточки, ничем не запомнился. Вот и первый тревожный звоночек. Какой будет реализация без Дьёкереша? У Руя Боржеша впереди много работы. Неубедительные результаты предсезонки тому подтверждение.

Хорошо, что впереди матч с удобным соперником. «Спортинг» постоянно обыгрывал «Каза Пия». Соперник ничем особенным не примечателен, хотя и способен показать крутой результат просто на характере. За межсезонье клуб немного усилил проблемные позиции, но футболистами, далёкими от топ-уровня. Предлагаем поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.95. Очень удобный соперник, которого нужно обыгрывать убедительно. Проблемы остаются, однако они вылезут позже.

Экспресс на футбол 8 августа 2025 года

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Байером» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

победа «Челси» в матче с «Байером» + тотал больше 2.5 мяча за 2.30. Ставка 2: победа «Галатасарая» в матче с «Газиантепом» + обе забьют за 2.85.

победа «Галатасарая» в матче с «Газиантепом» + обе забьют за 2.85. Ставка 3: победа «Спортинга» с форой (-1.5) в матче с «Каза Пия» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.85 х 1.95 = 12.7.