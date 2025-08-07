Роман Долидзе — Энтони Эрнандес: 25 минут с неочевидным результатом

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex Arena» состоится турнир UFC on ESPN 72. Главным его событием станет бой в среднем весе между Романом Долидзе и Энтони Эрнандесом.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 72 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 4:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом американcкого бойца. На победу Эрнандеса можно поставить с коэффициентом 1.35. В то же время на Романа Долидзе можно поставить за 3.33.

Заключить пари на полный бой можно за 2.22, а на досрочное завершение предлагают коэффициент 1.62. Поставить на нокаут можно с котировкой 3.10, а на финиш приёмом дают коэффициент 2.80.

Прогноз на бой UFC on ESPN 72 Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (10.08.2025)

Этот поединок должен был состояться ещё в прошлом году, но тогда его пришлось перенести из-за травмы Эрнандеса. Однако сейчас всё должно состояться.

Энтони — фаворит поединка. Дебют в UFC у него не был выдающимся — два поражения в трёх боях, но затем американец нашёл ритм. И сейчас идёт на серии из семи побед. Не самый яркий боец, однако он прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны. И кредо Эрнандеса — выгрызать свой шанс. Пока получается неплохо.

Американец — один из самых талантливых и перспективных грэпплеров в организации. У него хорошая скорость и техника, поэтому он заслуженно идёт фаворитом. Но уровень его соперников всё же пока вызывает вопросы. У того же Долидзе он был повыше.

Что до грузинского бойца, то Роман тоже достаточно искусен в борьбе, однако в UFC он её почти не использует. В стойке его удары достаточно корявые, но при этом вполне эффективные. Сейчас у него серия из трёх побед, в своём последнем бою в марте он взял реванш у Марвина Веттори.

Несмотря на достаточно размашистые удары, Долидзе не слишком читаемый боец. В предстоящем поединке у него будет перевес в силе и габаритах. В то же время он должен вспомнить свои борцовские навыки, чтобы не позволить Эрнандесу финишировать себя приёмом. А в стойке у него должно быть небольшое преимущество.

Да, Эрнандес — фаворит боя. У него лучше техника и скорость, он более подвижный и координированный. Однако непонятно, кто будет лучше готов физически. Пять раундов — это 25 минут, серьёзное испытание для бойцов. В первых раундах не стоит ждать быстрой развязки, а вот что произойдёт во второй половине боя, предсказать сложно. Возможна уверенная победа Эрнандеса, возможен и апсет со стороны Долидзе. Но мы же рекомендуем пари на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию. Это должен быть близкий и очень вязкий поединок, исход которого решат судьи. Коэффициент 2.22 смотрится очень неплохо при исходных данных.

Ставка: полный бой за 2.22.