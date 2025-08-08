ЦСКА — «Рубин». Акинфеев — авторитет? Только не для Мирлинда Даку

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 15:45 мск. Игорь Акинфеев будет против, но Мирлинд Даку собирается продлить свою голевую серию.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Рубина» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» (09.08.2025)

Старт нового сезона для ЦСКА с Фабио Челестини вышел удачным. Получилось взять Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0). В же РПЛ были добыты победа в матче с «Ахматом» (2:1) и две ничьих — с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), а в Кубке России удалось одолеть «Локомотив» (2:1). Из Санкт-Петербурга, кстати, можно было увозить победу, если бы не пенальти на 76-й минуте.

Пока армейцы не знают поражений, но пугает активность на трансферном рынке. Уходят важные футболисты. Перебрались в другие клубы Аббосбек Файзуллаев и Келлвен, на очереди – Виллиан Роша. А Секу Койта и Матвеем Кисляком заинтересовались в Турции. Из хорошего — неплохая игра новичков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, плюс близко завершение сделки по аренде Даниэля Руиса.

Подпортить статистику могут потери. Любому тренеру потребуется время, чтобы сыграть новичков. Фабио Челестини умеет мотивировать и делает правильные расстановки. Матвей Лукин уверенно заменил Рошу и вызвал много положительных эмоций. Хорошо, если и другие потери удастся компенсировать так же успешно.

«Рубин» тоже подходит к встрече 4-го тура РПЛ без поражений. Благодаря настрою, который удалось сохранить с прошлого сезона, были добыты победы в матчах с «Ахматом» (2:0) и «Сочи» (2:1), а также волевая ничья во встрече с «Зенитом» (2:2). В Кубке России был обыгран «Оренбург» (2:0). Отличная реализация, дисциплина и хорошо организованная оборона — залог успеха.

В прекрасной форме Мирлинд Даку. Он забивал в каждом из последних трёх матчей во всех турнирах, а в ворота сочинцев оформил дубль. Недовольство у Рашида Рахимова вызывает только отсутствие трансферов. Понятно почему. В прошлой встрече получил травму защитник Илья Рожков. Нужна хорошая глубина состава.

Можно с уверенностью заявить, что вся игра клуба из Казани зависит от одного футболиста — от Даку. Ему не требуется много моментов, чтобы забить решающий мяч. Если бы не его голевое чутьё и классное завершение атак, то таких результатов могло и не быть. Поэтому Мирлинд играет без лишнего отдыха.

«Рубин» давно не побеждал ЦСКА, а рассчитывать, что команда прервёт неудачную статистику на «ВЭБ Арене», не стоит. Дома москвичи всегда играют красиво. А вот поставить на обмен голами за 1.90 можно. Армейцы пропускали по мячу в последних трёх матчах. В стольких же очных встречах в РПЛ оба клуба отличались, в том числе Мирлинд Даку. Забивать Акинфееву он умеет.

Ставка: обе забьют за 1.90.