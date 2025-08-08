Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЦСКА — Рубин, 9 августа 2025, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн, дата и время, во сколько, ставки, счёт, голы, трансляция

ЦСКА — «Рубин». Акинфеев — авторитет? Только не для Мирлинда Даку
Максим Ермаков
ЦСКА — «Рубин»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Албанец постарается продлить свою голевую серию.

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 15:45 мск. Игорь Акинфеев будет против, но Мирлинд Даку собирается продлить свою голевую серию.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Рубина» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» (09.08.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт нового сезона для ЦСКА с Фабио Челестини вышел удачным. Получилось взять Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0). В же РПЛ были добыты победа в матче с «Ахматом» (2:1) и две ничьих — с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), а в Кубке России удалось одолеть «Локомотив» (2:1). Из Санкт-Петербурга, кстати, можно было увозить победу, если бы не пенальти на 76-й минуте.

Пока армейцы не знают поражений, но пугает активность на трансферном рынке. Уходят важные футболисты. Перебрались в другие клубы Аббосбек Файзуллаев и Келлвен, на очереди – Виллиан Роша. А Секу Койта и Матвеем Кисляком заинтересовались в Турции. Из хорошего — неплохая игра новичков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, плюс близко завершение сделки по аренде Даниэля Руиса.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

Подпортить статистику могут потери. Любому тренеру потребуется время, чтобы сыграть новичков. Фабио Челестини умеет мотивировать и делает правильные расстановки. Матвей Лукин уверенно заменил Рошу и вызвал много положительных эмоций. Хорошо, если и другие потери удастся компенсировать так же успешно.

«Рубин» тоже подходит к встрече 4-го тура РПЛ без поражений. Благодаря настрою, который удалось сохранить с прошлого сезона, были добыты победы в матчах с «Ахматом» (2:0) и «Сочи» (2:1), а также волевая ничья во встрече с «Зенитом» (2:2). В Кубке России был обыгран «Оренбург» (2:0). Отличная реализация, дисциплина и хорошо организованная оборона — залог успеха.

В прекрасной форме Мирлинд Даку. Он забивал в каждом из последних трёх матчей во всех турнирах, а в ворота сочинцев оформил дубль. Недовольство у Рашида Рахимова вызывает только отсутствие трансферов. Понятно почему. В прошлой встрече получил травму защитник Илья Рожков. Нужна хорошая глубина состава.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

Можно с уверенностью заявить, что вся игра клуба из Казани зависит от одного футболиста — от Даку. Ему не требуется много моментов, чтобы забить решающий мяч. Если бы не его голевое чутьё и классное завершение атак, то таких результатов могло и не быть. Поэтому Мирлинд играет без лишнего отдыха.

«Рубин» давно не побеждал ЦСКА, а рассчитывать, что команда прервёт неудачную статистику на «ВЭБ Арене», не стоит. Дома москвичи всегда играют красиво. А вот поставить на обмен голами за 1.90 можно. Армейцы пропускали по мячу в последних трёх матчах. В стольких же очных встречах в РПЛ оба клуба отличались, в том числе Мирлинд Даку. Забивать Акинфееву он умеет.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android