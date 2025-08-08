«Локомотив» — «Спартак». Станкович — в зоне риска, Батраков круче легионеров

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Русские футболисты железнодорожников покажут мастер-класс легионерам красно-белых.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Спартак» 9 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают скромное предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Спартака» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (09.08.2025)

Бодро начал новый сезон РПЛ «Локомотив», одержав победы во всех трёх матчах. Разгромил «Сочи» (3:0), обыграл действующего чемпиона «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). В таблице он на первом месте, а его футбол самый результативный — восемь голов. Вот только во встрече Кубка России уступил ЦСКА (1:2), хотя в этом нет ничего критичного.

Талантливый Алексей Батраков не растерял свою форму. Он забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах, а в ворота краснодарцев оформил дубль. Дмитрий Воробьёв старается не отставать. Сергей Пиняев оправился после травмы и забил свой первый гол в новом сезоне в ворота нижегородцев. Даже Зелимхан Бакаев выглядит свежим.

Единственная проблема — оборона. Так было и в прошлом сезоне. Именно защита подводила и мешала бороться за медали. Атака этот недостаток компенсирует, но чем дальше, тем будет сложнее. Пока «Локомотив» без многомиллионных приобретений превосходит все ожидания, а вот «Спартак» их, напротив, не оправдывает.

Любой другой клуб позавидовал бы такому календарю на старте сезона, но не красно-белые. В РПЛ была добыта победа во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:0), затем последовали поражение в игре с «Балтикой» (0:3) и ничья с «Акроном» (1:1). В Кубке России получилось обыграть «Ростов» (2:0), но тоже неубедительно.

Одна из причин — это отсутствие взаимопонимания, сыгранности и, видимо, твёрдой тренерской руки. Иначе как объяснить три удаления в двух последних матчах РПЛ? Положил им начало Заболотный, потом в той же встрече получил красную Маркиньос, а в игре с «Акроном» был удалён с поля Хлусевич.

На трансферном рынке продолжают усиливать позиции, для которых это не требуется. Зато в защите хаос. Тут ещё и защитник Рикарду Мангаш ушёл в «Спортинг», а Никита Чернов отдан в аренду «Крыльям Советов». Дебют Жедсона омрачил Дзюба, сравняв счёт с пенальти.

В московском дерби предлагаем поставить на то, что «Локомотив» забьёт больше 1.5 мяча «Спартаку, с коэффициентом 2.03. Ожидаем бодрой и веселой игры от обеих команд, в которой, однако, у железнодорожников будет превосходство в сыгранности и организованности.

Ставка: «Локомотив» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 2.03.