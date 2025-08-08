Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ахмат — Зенит, 9 августа 2025, прогноз на матч РПЛ, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, составы, голы, счёт

«Ахмат» — «Зенит». Черчесов врывается в РПЛ!
Максим Ермаков
«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Станислав Саламович перевернёт игру клуба из Грозного.

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск. Станиславу Черчесову предстоит начинать работу с очень серьёзного испытания.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «Ахмата» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (09.08.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все четыре встречи в новом сезоне «Ахмат» проиграл — «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступил «Зениту» (1:2). Руководство не простило Александру Сторожуку провал и внезапно назначило на пост главного тренера Станислава Черчесова.

С экс-тренером сборной России каждая команда улучшает свои показатели. Под его руководством футболистам грозненского клуба придётся выкладываться на максимум и отдавать все силы на поле ради достижения результата. В распоряжении будут талантливый Лечи Садулаев, вернувшийся Мохамед Конате, быстроногие Мануэл Келиану, Брайан Мансилья и Усман Ндонг.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72

Клуб из Грозного неплохо усилился и улучшил свой атакующий потенциал. Черчесов не выпадал из футбола, посещал матчи, давал комментарии по поводу игроков, следил за развитием молодого поколения россиян. То есть в курсе, кто на что способен. Его назначение вызовет эмоциональный бум в «Ахмате» и придаст энергии. А первая тренировка получится эффективной.

Однако первая игра — и сразу самая серьёзная проверка. «Зенит» всегда фаворит и ставит максимальные цели. Пусть не смущает его неубедительная игра на старте сезона. Постепенно команда раскачается. Пока она добыла одну победу в матче с «Ростовом» (2:1) и сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1) в РПЛ, а в Кубке России одолела как раз «Ахмат» (2:1).

Сергей Семак проводит ротацию состава, особенно атакующей линии. Вернулся Вендел, классно проявил себя в игре с армейцами Гонду, пытающийся пробиться в стартовый состав. И новичок Жерсон успешно адаптировался, а Соболев конкурирует с Мостовым. Работа идёт.

Материалы по теме
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно

Пока нет цельной игры от клуба из Санкт-Петербурга. Тренеру приходится искать разные сочетания и экспериментировать. Но такая конкуренция — это хорошо. Значит, каждый игрок будет стараться. Мостовой и Кассьерра забили по два мяча в РПЛ, однако даже им не гарантировано место в стартовом составе. Есть вопросы к Латышонку, который стал часто ошибаться.

В семи последних очных встречах «Зенит» побеждал «Ахмат» в основное время, но в пяти из них пропускал. В том числе в минувшем матче Кубка России. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.97. Команда из Грозного будет мотивирована назначением Черчесова, а у сине-бело-голубых пока нет стабильности и есть ошибки.

Ставка: обе забьют за 1.97.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android