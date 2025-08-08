«Ахмат» — «Зенит». Черчесов врывается в РПЛ!

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск. Станиславу Черчесову предстоит начинать работу с очень серьёзного испытания.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «Ахмата» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (09.08.2025)

Все четыре встречи в новом сезоне «Ахмат» проиграл — «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступил «Зениту» (1:2). Руководство не простило Александру Сторожуку провал и внезапно назначило на пост главного тренера Станислава Черчесова.

С экс-тренером сборной России каждая команда улучшает свои показатели. Под его руководством футболистам грозненского клуба придётся выкладываться на максимум и отдавать все силы на поле ради достижения результата. В распоряжении будут талантливый Лечи Садулаев, вернувшийся Мохамед Конате, быстроногие Мануэл Келиану, Брайан Мансилья и Усман Ндонг.

Клуб из Грозного неплохо усилился и улучшил свой атакующий потенциал. Черчесов не выпадал из футбола, посещал матчи, давал комментарии по поводу игроков, следил за развитием молодого поколения россиян. То есть в курсе, кто на что способен. Его назначение вызовет эмоциональный бум в «Ахмате» и придаст энергии. А первая тренировка получится эффективной.

Однако первая игра — и сразу самая серьёзная проверка. «Зенит» всегда фаворит и ставит максимальные цели. Пусть не смущает его неубедительная игра на старте сезона. Постепенно команда раскачается. Пока она добыла одну победу в матче с «Ростовом» (2:1) и сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1) в РПЛ, а в Кубке России одолела как раз «Ахмат» (2:1).

Сергей Семак проводит ротацию состава, особенно атакующей линии. Вернулся Вендел, классно проявил себя в игре с армейцами Гонду, пытающийся пробиться в стартовый состав. И новичок Жерсон успешно адаптировался, а Соболев конкурирует с Мостовым. Работа идёт.

Пока нет цельной игры от клуба из Санкт-Петербурга. Тренеру приходится искать разные сочетания и экспериментировать. Но такая конкуренция — это хорошо. Значит, каждый игрок будет стараться. Мостовой и Кассьерра забили по два мяча в РПЛ, однако даже им не гарантировано место в стартовом составе. Есть вопросы к Латышонку, который стал часто ошибаться.

В семи последних очных встречах «Зенит» побеждал «Ахмат» в основное время, но в пяти из них пропускал. В том числе в минувшем матче Кубка России. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.97. Команда из Грозного будет мотивирована назначением Черчесова, а у сине-бело-голубых пока нет стабильности и есть ошибки.

Ставка: обе забьют за 1.97.