Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — Спартак: прогноз и ставка на матч 9 августа, смотреть бесплатно, прямая трансляция, какой канал, счёт, голы, составы

Возвращение Черчесова и дерби «Локомотив» — «Спартак»: экспресс на РПЛ
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на 4-й тур РПЛ 9 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Общий коэффициент — 14.0.

Очередная неделя подходит к концу, а это значит, что пришла пора российского футбола. Сегодня, 9 августа, пройдут четыре матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды начали сезон РПЛ впечатляюще: «Крылья Советов» набрали семь очков — ничья с «Акроном» (1:1), затем убедительные победы над «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (4:1), благодаря чему расположились на втором месте в таблице. «Балтика» идёт на третьей строчке: тоже без поражений и активно конкурирует с самарцами за лидерство.

«Крылышки» демонстрируют яркий атакующий стиль. Нападающий Вадим Раков уже четыре раза поразил ворота соперников и возглавил гонку бомбардиров чемпионата России. «Балтика» также впечатляет: после возвращения в РПЛ под руководством Андрея Талалаева команда растёт в каждом туре. Недавно обыграла «Оренбург» — 3:2, а также добывала очки со «Спартаком» и «Динамо» из Москвы — 3:0 и 1:1 соответственно.

Материалы по теме
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно

Что касается линии букмекеров, то они оценивают шансы «Крыльев Советов» чуть выше, чем шансы «Балтики». Едва заметным фаворитом остаются хозяева. При этом стоит учитывать, что в подобного рода матчах часто забивают обе команды: характер игры развязный, темп – активный, а атакующие потенциалы сторон высоки. Так что наш прогноз: зрелищная игра с обилием моментов и результативность с обеих сторон.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все четыре встречи в новом сезоне «Ахмат» проиграл — «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступил «Зениту» (1:2). Руководство не простило Александру Сторожуку провал и внезапно назначило на пост главного тренера Станислава Черчесова. Его назначение вызовет эмоциональный бум в «Ахмате» и придаст энергии.

Однако первая игра — и сразу самая серьёзная проверка. «Зенит» всегда фаворит и ставит максимальные цели. Пока нет цельной игры от клуба из Санкт-Петербурга. Тренеру приходится искать разные сочетания и экспериментировать. Но такая конкуренция — это хорошо. Значит, каждый игрок будет стараться.

В семи последних очных встречах «Зенит» побеждал «Ахмат» в основное время, но в пяти из них пропускал. В том числе в минувшем матче Кубка России. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.97. Команда из Грозного будет мотивирована назначением Черчесова, а у сине-бело-голубых пока нет стабильности и есть ошибки.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бодро начал новый сезон РПЛ «Локомотив», одержав победы во всех трёх встречах. Разгромил «Сочи» (3:0), обыграл действующего чемпиона «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). В таблице он на первом месте, а его футбол самый результативный — восемь голов. Талантливый Алексей Батраков не растерял свою форму. Он забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах.

Пока «Локомотив» без многомиллионных приобретений превосходит все ожидания, а вот «Спартак» их, напротив, не оправдывает. Выдал очень вялый старт. Одна из причин — это отсутствие взаимопонимания, сыгранности и, видимо, твёрдой тренерской руки. Иначе как объяснить три удаления в двух последних встречах РПЛ? На трансферном рынке продолжают усиливать позиции, для которых это не требуется. Зато в защите — хаос.

Материалы по теме
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика
Во Франции у «ПСЖ» нет конкурентов, но снова выиграть Лигу чемпионов — фантастика

В московском дерби предлагаем поставить на то, что «Локомотив» забьёт больше 1.5 мяча «Спартаку, с коэффициентом 2.03. Ожидаем бодрой и веселой игры от обеих команд, в которой, однако, у железнодорожников будет превосходство в сыгранности и организованности.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Старт нового сезона для ЦСКА с Фабио Челестини вышел удачным. Пока армейцы не знают поражений, однако пугает активность на трансферном рынке. Уходят важные футболисты. Из хорошего — неплохая игра новичков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, плюс близко завершение сделки по аренде Даниэля Руиса. Подпортить статистику могут потери. Например, уход Роши.

«Рубин» тоже подходит к встрече 4-го тура РПЛ без поражений. Благодаря настрою, который удалось сохранить с прошлого сезона, были добыты классные результаты. В прекрасной форме Мирлинд Даку. Он забивал в каждом из последних трёх матчей во всех турнирах, а в ворота сочинцев оформил дубль. Однако можно с уверенностью заявить, что вся игра клуба из Казани зависит от одного футболиста — от Даку.

«Рубин» давно не побеждал ЦСКА, а рассчитывать, что команда прервёт неудачную статистику на «ВЭБ Арене», не стоит. Дома москвичи всегда играют красиво. А вот поставить на обмен голами за 1.90 можно. Армейцы пропускали по мячу в последних трёх матчах. В стольких же очных встречах в РПЛ оба клуба отличались, в том числе Мирлинд Даку. Забивать Акинфееву он умеет.

Экспресс на 4-й тур РПЛ 9 августа 2025 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Балтика» за 1.85.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Ахмат» — «Зенит» за 1.97.
  • Ставка 3: «Локомотив» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 2.03.
  • Ставка 4: обе забьют в матче ЦСКА — «Рубин» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.97 х 2.03 х 1.90 = 14.0.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android