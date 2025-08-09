Возвращение Черчесова и дерби «Локомотив» — «Спартак»: экспресс на РПЛ

Очередная неделя подходит к концу, а это значит, что пришла пора российского футбола. Сегодня, 9 августа, пройдут четыре матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Обе команды начали сезон РПЛ впечатляюще: «Крылья Советов» набрали семь очков — ничья с «Акроном» (1:1), затем убедительные победы над «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (4:1), благодаря чему расположились на втором месте в таблице. «Балтика» идёт на третьей строчке: тоже без поражений и активно конкурирует с самарцами за лидерство.

«Крылышки» демонстрируют яркий атакующий стиль. Нападающий Вадим Раков уже четыре раза поразил ворота соперников и возглавил гонку бомбардиров чемпионата России. «Балтика» также впечатляет: после возвращения в РПЛ под руководством Андрея Талалаева команда растёт в каждом туре. Недавно обыграла «Оренбург» — 3:2, а также добывала очки со «Спартаком» и «Динамо» из Москвы — 3:0 и 1:1 соответственно.

Что касается линии букмекеров, то они оценивают шансы «Крыльев Советов» чуть выше, чем шансы «Балтики». Едва заметным фаворитом остаются хозяева. При этом стоит учитывать, что в подобного рода матчах часто забивают обе команды: характер игры развязный, темп – активный, а атакующие потенциалы сторон высоки. Так что наш прогноз: зрелищная игра с обилием моментов и результативность с обеих сторон.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

Все четыре встречи в новом сезоне «Ахмат» проиграл — «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступил «Зениту» (1:2). Руководство не простило Александру Сторожуку провал и внезапно назначило на пост главного тренера Станислава Черчесова. Его назначение вызовет эмоциональный бум в «Ахмате» и придаст энергии.

Однако первая игра — и сразу самая серьёзная проверка. «Зенит» всегда фаворит и ставит максимальные цели. Пока нет цельной игры от клуба из Санкт-Петербурга. Тренеру приходится искать разные сочетания и экспериментировать. Но такая конкуренция — это хорошо. Значит, каждый игрок будет стараться.

В семи последних очных встречах «Зенит» побеждал «Ахмат» в основное время, но в пяти из них пропускал. В том числе в минувшем матче Кубка России. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.97. Команда из Грозного будет мотивирована назначением Черчесова, а у сине-бело-голубых пока нет стабильности и есть ошибки.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Бодро начал новый сезон РПЛ «Локомотив», одержав победы во всех трёх встречах. Разгромил «Сочи» (3:0), обыграл действующего чемпиона «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). В таблице он на первом месте, а его футбол самый результативный — восемь голов. Талантливый Алексей Батраков не растерял свою форму. Он забивал в каждом из трёх последних матчей во всех турнирах.

Пока «Локомотив» без многомиллионных приобретений превосходит все ожидания, а вот «Спартак» их, напротив, не оправдывает. Выдал очень вялый старт. Одна из причин — это отсутствие взаимопонимания, сыгранности и, видимо, твёрдой тренерской руки. Иначе как объяснить три удаления в двух последних встречах РПЛ? На трансферном рынке продолжают усиливать позиции, для которых это не требуется. Зато в защите — хаос.

В московском дерби предлагаем поставить на то, что «Локомотив» забьёт больше 1.5 мяча «Спартаку, с коэффициентом 2.03. Ожидаем бодрой и веселой игры от обеих команд, в которой, однако, у железнодорожников будет превосходство в сыгранности и организованности.

Прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Старт нового сезона для ЦСКА с Фабио Челестини вышел удачным. Пока армейцы не знают поражений, однако пугает активность на трансферном рынке. Уходят важные футболисты. Из хорошего — неплохая игра новичков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, плюс близко завершение сделки по аренде Даниэля Руиса. Подпортить статистику могут потери. Например, уход Роши.

«Рубин» тоже подходит к встрече 4-го тура РПЛ без поражений. Благодаря настрою, который удалось сохранить с прошлого сезона, были добыты классные результаты. В прекрасной форме Мирлинд Даку. Он забивал в каждом из последних трёх матчей во всех турнирах, а в ворота сочинцев оформил дубль. Однако можно с уверенностью заявить, что вся игра клуба из Казани зависит от одного футболиста — от Даку.

«Рубин» давно не побеждал ЦСКА, а рассчитывать, что команда прервёт неудачную статистику на «ВЭБ Арене», не стоит. Дома москвичи всегда играют красиво. А вот поставить на обмен голами за 1.90 можно. Армейцы пропускали по мячу в последних трёх матчах. В стольких же очных встречах в РПЛ оба клуба отличались, в том числе Мирлинд Даку. Забивать Акинфееву он умеет.

Экспресс на 4-й тур РПЛ 9 августа 2025 года

Ставка 1 : обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Балтика» за 1.85.

: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Балтика» за 1.85. Ставка 2: обе забьют в матче «Ахмат» — «Зенит» за 1.97.

обе забьют в матче «Ахмат» — «Зенит» за 1.97. Ставка 3: «Локомотив» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 2.03.

«Локомотив» забьёт минимум два гола «Спартаку» за 2.03. Ставка 4: обе забьют в матче ЦСКА — «Рубин» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.97 х 2.03 х 1.90 = 14.0.