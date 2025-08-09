Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Арсенал — Атлетик Бильбао, Лидс — Милан, МЮ — Фиорентина, 9 августа 2025 года, смотреть онлайн, трансляция, прогнозы и ставки

Английские клубы готовятся к старту АПЛ: экспресс на футбол
Алексей Анисимов
Экспресс на товарищеские матчи 9 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Общий коэффициент — 10.9.

Товарищеские матчи продолжаются, потому что командам нужно готовиться к старту нового сезона. Совсем скоро вернётся из отпуска английская Премьер-лига, поэтому сегодня, 9 августа, следим за будущими участниками.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетик» Бильбао

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Лондоне на «Эмирейтс» состоится матч предсезонного турнира «Эмирейтс Кап» между «Арсеналом» и «Атлетиком» из Бильбао. У хозяев есть хорошая возможность исправить ошибки после поражения от «Вильярреала» (2:3), особенно с учётом того, что Хаверц и Троссард могут восстановиться к игре. Лишь Габриэл Жезус остаётся под вопросом.

«Атлетик» подходит на фоне серии из пяти поражений в товарищеских играх, и тренер Эрнесто Вальверде подчёркивает, что матч с «Арсеналом» станет генеральной репетицией перед стартом Ла Лиги. Значительную проблему представляют травмы в защите — у команды остался только один основной центральный защитник.

Материалы по теме
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес: 25 минут с неочевидным результатом
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес: 25 минут с неочевидным результатом

Сочетание возвращающихся лидеров «Арсенала» и преимущества домашней арены даёт явный перевес англичанам. С другой стороны, «Атлетик» сохраняет компактность и организованность, но кадровые проблемы слишком серьёзны. Итоговый прогноз: «Арсенал» победит с результативным счётом и комфортно завершит подготовку.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина»

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится товарищеский матч предсезонки — «Манчестер Юнайтед» примет «Фиорентину». Игра станет важной репетицией перед стартом сезона английской Премьер-лиги. Не обойдётся и без эмоциональных сцен — на поле вновь появится бывший легендарный вратарь «МЮ» Давид де Хеа, ныне защищающий ворота итальянцев.

«Юнайтед» подошёл к этой встрече на подъёме: уверенные результаты в США, усиление состава — в атаке могут снова выйти Матус Кунья и Брайан Мбемо, а капитан Бруну Фернандеш сохраняет ключевую роль. У «Фиорентины» не менее серьёзные силы: несмотря на поражение от «Лестера», в распоряжении тренера опытный Эдин Джеко и Мойзе Кин, а де Хеа по-прежнему внушает уверенность за счёт опыта.

Предвидится матч быстрый и насыщенный шансами. «МЮ» находится в более острой форме, и у него есть необходимость отточить комбинации перед стартом сезона. «Фиорентина» — стойкий и зрелый соперник, но не в лучшей предсезонной форме. Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит, однако с минимальным преимуществом, а голов будет не так много из-за фактора вратаря гостей.

Прогноз на матч «Лидс» — «Милан»

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Дублине на легендарном стадионе «Aviva» «Лидс Юнайтед» продолжает предсезонку встречей с «Миланом». Для хозяев игра — важный стресс‑тест перед стартом английской Премьер-лиги, особенно после успешного сезона в Чемпионшипе (100 очков, надёжная оборона и острое нападение). Итальянцы, несмотря на провал прошлого сезона (восьмое место в Серии А), подходят с амбициями подняться выше.

«Лидс» уверенно провёл предсезонку — ничьи с «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» продемонстрировали боеспособность. Особенно заметны новые приобретения: в атаке — Нмеча, в центре поля — Стах и Лонгстафф. У «Милана» — мощная форма: погром «Перт Глори» со счётом 9:0, победа над «Ливерпулем» (4:2). Но тревожит ситуация с Кристианом Пулишичем — его участие пока под вопросом из‑за травмы голеностопа.

Материалы по теме
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно
Даже Дэдпул не поможет. «Рексем» установил рекорд, но улучшить его будет сложно

Ожидается хороший матч с обилием моментов. «Лидс» играет компактно и динамично, «Милан» — классика тактики Аллегри. С учётом домашнего фактора и формы «Лидса» логично ждать бой со стороны хозяев. Однако на основе огневого потенциала гостей прогноз — «Милан» победит.

Экспресс на товарищеские матчи 9 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Арсенал» обыграет «Атлетик» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.
  • Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Фиорентина» за 2.26.
  • Ставка 3: «Милан» победит «Лидс» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.26 х 2.20 = 10.9.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android