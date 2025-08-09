Английские клубы готовятся к старту АПЛ: экспресс на футбол

Товарищеские матчи продолжаются, потому что командам нужно готовиться к старту нового сезона. Совсем скоро вернётся из отпуска английская Премьер-лига, поэтому сегодня, 9 августа, следим за будущими участниками.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетик» Бильбао

В Лондоне на «Эмирейтс» состоится матч предсезонного турнира «Эмирейтс Кап» между «Арсеналом» и «Атлетиком» из Бильбао. У хозяев есть хорошая возможность исправить ошибки после поражения от «Вильярреала» (2:3), особенно с учётом того, что Хаверц и Троссард могут восстановиться к игре. Лишь Габриэл Жезус остаётся под вопросом.

«Атлетик» подходит на фоне серии из пяти поражений в товарищеских играх, и тренер Эрнесто Вальверде подчёркивает, что матч с «Арсеналом» станет генеральной репетицией перед стартом Ла Лиги. Значительную проблему представляют травмы в защите — у команды остался только один основной центральный защитник.

Сочетание возвращающихся лидеров «Арсенала» и преимущества домашней арены даёт явный перевес англичанам. С другой стороны, «Атлетик» сохраняет компактность и организованность, но кадровые проблемы слишком серьёзны. Итоговый прогноз: «Арсенал» победит с результативным счётом и комфортно завершит подготовку.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится товарищеский матч предсезонки — «Манчестер Юнайтед» примет «Фиорентину». Игра станет важной репетицией перед стартом сезона английской Премьер-лиги. Не обойдётся и без эмоциональных сцен — на поле вновь появится бывший легендарный вратарь «МЮ» Давид де Хеа, ныне защищающий ворота итальянцев.

«Юнайтед» подошёл к этой встрече на подъёме: уверенные результаты в США, усиление состава — в атаке могут снова выйти Матус Кунья и Брайан Мбемо, а капитан Бруну Фернандеш сохраняет ключевую роль. У «Фиорентины» не менее серьёзные силы: несмотря на поражение от «Лестера», в распоряжении тренера опытный Эдин Джеко и Мойзе Кин, а де Хеа по-прежнему внушает уверенность за счёт опыта.

Предвидится матч быстрый и насыщенный шансами. «МЮ» находится в более острой форме, и у него есть необходимость отточить комбинации перед стартом сезона. «Фиорентина» — стойкий и зрелый соперник, но не в лучшей предсезонной форме. Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит, однако с минимальным преимуществом, а голов будет не так много из-за фактора вратаря гостей.

Прогноз на матч «Лидс» — «Милан»

В Дублине на легендарном стадионе «Aviva» «Лидс Юнайтед» продолжает предсезонку встречей с «Миланом». Для хозяев игра — важный стресс‑тест перед стартом английской Премьер-лиги, особенно после успешного сезона в Чемпионшипе (100 очков, надёжная оборона и острое нападение). Итальянцы, несмотря на провал прошлого сезона (восьмое место в Серии А), подходят с амбициями подняться выше.

«Лидс» уверенно провёл предсезонку — ничьи с «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» продемонстрировали боеспособность. Особенно заметны новые приобретения: в атаке — Нмеча, в центре поля — Стах и Лонгстафф. У «Милана» — мощная форма: погром «Перт Глори» со счётом 9:0, победа над «Ливерпулем» (4:2). Но тревожит ситуация с Кристианом Пулишичем — его участие пока под вопросом из‑за травмы голеностопа.

Ожидается хороший матч с обилием моментов. «Лидс» играет компактно и динамично, «Милан» — классика тактики Аллегри. С учётом домашнего фактора и формы «Лидса» логично ждать бой со стороны хозяев. Однако на основе огневого потенциала гостей прогноз — «Милан» победит.

Экспресс на товарищеские матчи 9 августа 2025 года

Ставка 1: «Арсенал» обыграет «Атлетик» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Фиорентина» за 2.26.

Ставка 3: «Милан» победит «Лидс» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.26 х 2.20 = 10.9.