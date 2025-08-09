Прогноз на Суперкубок Англии: магия «Кристал Пэлас» сработает против «Ливерпуля»

10 августа 2025 года в матче Суперкубка Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. Клуб из южного Лондона надеется на ещё одну победу, а мерсисайдцы учатся обходиться без Луиса Диаса.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 10 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 8.00.

Прогноз на матч за Суперкубок Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» (10.08.2025)

Прошлый сезон навсегда войдёт в историю «Кристал Пэлас». Впервые за время существования получилось выиграть трофей — Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» (1:0). Впереди у лондонской команды участие в Лиге конференций и новый сезон АПЛ, но сначала — матч за Суперкубок Англии.

Хорошо или плохо, однако «Кристал Пэлас» никак не усилил состав, но со своими лидерами не расстался. Жан-Филипп Матета и Эберечи Эзе в отличной форме, продемонстрировали это в товарищеских встречах. Они стали авторами всех трёх голов в ворота «Аугсбурга» (3:1). Ещё стоит выделить победу в матче с «Кроули Таун» (3:0) и поражение от «Майнца» (3:4). Атака функционирует как надо.

Лондонская команда заканчивала прошлый сезон на серии из восьми матчей без поражений. В том числе была ничья с «Ливерпулем» (1:1). Оливер Гласнер может задействовать тот же состав, что взял Кубок Англии. Будет сделана ставка на сыгранность и индивидуальное мастерство отдельных футболистов.

«Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ и готовится к защите титула. В межсезонье он уступил «Милану» (2:4), одолел «Йокогама Ф. Маринос» (3:1) и дважды победил в матчах с «Атлетиком» из Бильбао (4:1 и 3:2). Много пропущенных голов, но составы не всегда были оптимальными. Вряд ли Арне Слот столкнулся с реальными проблемами в обороне.

Хотя, если учесть, что защитник Трент Александер-Арнольд покинул команду, такое может быть. Также клуб лишился Луиса Диаса, который ушёл в «Баварию». В ответ были приобретены Флориан Вирц и Жереми Фримпонг из «Байера», а также Уго Экитике из «Айнтрахта» и Милош Керкез из «Борнмута».

Неплохая трансферная кампания. В последних товарищеских встречах в качестве основного вратаря играл Георгий Мамардашвили. Вряд ли он станет первым номером с таким количеством пропущенных мячей. Однако успеет ли Алисон Бекер вернуться в команду до старта Суперкубка Англии, пока неясно.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) за 1.85. Последние шесть очных матчей лондонский клуб даёт мощный отпор «Ливерпулю». Он проиграл только два раза, да и то с разницей в один мяч, а три встречи заканчивались вничью. Только раз за это время забивалось больше двух мячей.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет «Ливерпулю» с разницей больше одного мяча за 1.85.