«Сочи» — «Динамо». Роберт Морено успеет насолить Валерию Карпину

С учётом плохой игры москвичей в нападении у южан будет шанс поправить своё положение.

10 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск. Когда южане будут выбираться из кризиса? Может быть, именно в этой игре.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Динамо» 10 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Сочи» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Москвы за 8.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» Москва (10.08.2025)

За такие результаты, как у «Сочи», в «Ахмате» уволили Александра Сторожука. Но Роберт Морено на своём месте и продолжает работать с командой. Многие эксперты считают, что дни испанца в РПЛ сочтены, но тогда чего ждёт руководство? Все четыре матча в новом сезоне клуб проиграл.

В РПЛ сочинцы потерпели поражения во встречах с «Локомотивом» (0:3), «Акроном» (0:4) и «Рубином» (1:2). В Кубке России уступили как раз московскому «Динамо» (2:3). Вполне заслуженное последнее место в таблице первенства и всего один забитый мяч – на девять пропущенных.

Голкиперы — это одна из проблем, поэтому к команде присоединился Юрий Дюпин. Он может дебютировать в предстоящей встрече. В составе «Сочи» много перспективных россиян — Дмитрий Васильев, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Михаил Игнатов. Жаль, что травмирован Павел Мелёшин.

Будь эти игроки в «Динамо», Валерий Карпин сумел бы вывести их на новый уровень. У тренера сборной России хорошо получается работать с молодёжью. Но старт нового сезона вышел неубедительным. В РПЛ удалось одолеть «Ростов» (1:0), сыграть вничью с «Балтикой» (1:1), однако было поражение во встрече с «Краснодаром» (0:1).

Совсем не впечатляет игра в нападении, которая выглядит сырой, несмотря на количество потенциально классных атакующих футболистов. В Кубке России с «Сочи» суммарно было забито пять мячей, но Валерий Карпин провёл ротацию. В РПЛ стабильно — отсутствие голевых моментов и, как следствие, результативных действий.

Есть проблемы с составом. Максим Осипенко тренируется индивидуально из-за повреждения, набирает форму после травмы Константин Тюкавин, в лазарете находится Луис Чавес. Иван Сергеев забил гол в ворота «Ростова» и оформил дубль в игре с «Сочи», однако с «Краснодаром» оказался бесполезен и стал худшим игроком матча.

Предлагаем поставить в предстоящей встрече на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Команда Роберта Морено испытывает давление, и ей пора бы пора бы проявить себя, хотя бы уверенно действовать в обороне. Если в воротах сыграет Дюпин, это станет реальнее. У «Динамо» плохо функционирует нападение, не хватает остроты и создаётся мало моментов. Пока всё так и останется.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.