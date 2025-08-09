Скидки
Ростов — Пари НН, 10 августа 2025, прогноз на матч РПЛ, смотреть онлайн, дата и время, во сколько, голы, счёт, трансляция

«Ростов» — «Пари НН». В споре двух неудачников есть тот, кто хуже
Максим Ермаков
«Ростов» — «Пари НН»: прогноз на матч
На данный момент ни один из соперников ещё не побеждал.

10 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:30 мск. Обе команды не побеждали в новом сезоне. Одна из них может это исправить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Пари НН» 10 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ростовскому клубу. Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 4.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Ростова за 7.50.

Прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» (10.08.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Четыре клуба начали сезон-2025/2026 РПЛ с трёх поражений. И кто бы мог подумать, что среди них окажется финалист Кубка России «Ростов». Кажется, что у команды большие проблемы. То, что она проиграла «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1), можно простить. Но в матче прошлого тура случилось разгромное поражение от «Крыльев Советов» (1:4). Да ещё и на домашнем стадионе.

Во встрече Кубка России клуб из Ростова-на-Дону тоже уступил — «Спартаку» (0:2). Каким образом Джонатан Альба будет выпутываться из сложившейся ситуации, пока непонятно. У него плохо функционирует атака — всего два гола в четырёх матчах, есть проблемы с обороной и даже с дисциплиной. Предстоящую игру пропустит Виктор Мелёхин из-за красной карточки, полученной во встрече с самарцами.

Отсутствует реализация. Есть удары по воротам, создаются моменты, однако голов катастрофически мало. Возможно, так и не получается компенсировать уход Максима Осипенко и Николая Комличенко. Впереди матч с таким же неудачником. Есть шанс реабилитироваться.

«Пари НН» тоже является одним из тех клубов, кто не одержал ни одной победы. В РПЛ он уступил «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2) и «Локомотиву» (2:3), а во встрече Кубка России проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1). Где-то причиной была невнятная игра вратарей, а местами допускались грубые ошибки в обороне.

Алексей Шпилевский пытается найти верные сочетания игроков в линии защиты, перебирает разные варианты, но пока не получает желаемого результата. Недавно было объявлено о трансфере полузащитника сборной Грузии Вахо Бедошвили. Быть может, с появлением такого талантливого игрока что-то изменится.

Считать, что два забитых мяча в ворота «Локомотива» в прошлой встрече – это шаг вперёд, не стоит. Сами железнодорожники понаделали ошибок и расклеились. Им простительно, слишком уверенно действуют в атаке. А вот для «Ростова» предстоящий матч очень важен, и команда будет максимально слаженно действовать в защите.

Предлагаем поставить на победу клуба из Ростова-на-Дону через тотал меньше 4.5 мяча за 2.14. Обе команды постараются избавиться от недостатков в обороне и сыграют уверенно у своих ворот. Но и тем и другим нужна первая победа в сезоне. Добыть её дома будет намного проще. Последние три очные встречи на своём поле выигрывал «Ростов», однако в них не забивалось более четырёх мячей.

Ставка: победа «Ростова» в матче с «Пари НН» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.14.

