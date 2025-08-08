Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит

Станислав Черчесов вернулся в РПЛ! Экс-наставник сборной России так и не дождался приглашения от топ-клубов и вернулся в «Ахмат». Клуб из Грозного откровенно завалил старт с Александром Сторожуком, проиграв все три матча в рамках РПЛ и первую встречу в Кубке России. Ещё ничего не потеряно, но психологически клубу из Чечни непросто. Черчесов призван выправить ситуацию. Разбираемся, чего ждать от маститого тренера в Грозном.

В «Ахмате» Черчесов уже работал с 2011 по 2013 год, тогда клуб ещё назывался «Терек». Тогда получилось занять восьмое место — лучшее для команды в истории на тот момент. Что ж, если сейчас Станислав Саламович сможет поднять «Ахмат» на восьмую строчку — будет здорово.

На самом деле, для грозненцев всё совсем не так и плохо. Да, проиграны три матча, но как минимум ещё три команды на этом этапе также не набрали очков. При этом стоит отметить, что «Ахмат» смотрелся совсем не безнадёжно. Создал кучу моментов в игре с «Рубином», выдал очень качественные 40 минут в игре с ЦСКА. С махачкалинским «Динамо» тоже играли с позиции силы, однако пропущенный гол на первой же минуте спутал все карты. Состав у команды явно не под вылет, поэтому базис у Черчесова очень неплохой.

Очевидно, что команда в первую очередь просела психологически. Новый тренер должен встряхнуть коллектив. Конечно, в категорию «пожарных» Черчесова не занести, но у него точно будет огромный авторитет среди футболистов. Так что здесь всё должно выправиться. Собственно, букмекеры совершенно не верят, что «Ахмат» вылетит в Первую лигу. На то, что клуб из Грозного займёт 15-е или 16-е место, дают коэффициент 3.50, а обратный исход идёт за 1.30. В тренерской квалификации Черчесова сомнений нет, кадровый ресурс уступает, пожалуй, разве что первым шести командам прошлого сезона. В плане сохранения прописки всё должно быть нормально.

Однако есть и небольшие опасения. Мы привыкли, что Черчесов заходит в клубы со своим штабом. Сейчас же многолетний первый помощник Станислава Саламовича Мирослав Ромащенко работает в Первой лиге с «Уралом». Вместо него пост первого ассистента должен занять венгр Мате Чаба, с которым Черчесов трудился в «Ференцвароше». Не слишком привычная ситуация, но этот дуэт приводил клуб к чемпионскому титулу.

С чем новому тренеру «Ахмата» не повезло, так это с первой встречей. В гости в Грозный приедет «Зенит», который дважды подряд потерял очки. Конечно, команда Сергея Семака будет полна решимости прервать серию неудач. Если «Ахмат» проиграет, серия неудач затянется.

Конечно, изменить что-то глобально за три-четыре дня невозможно. Однако грозненцы совершенно точно встряхнутся. Да и болельщики помогут. Первый матч нового, очень статусного тренера, приезд «Зенита» — поддержка будет горячей. Так что на очки можно рассчитывать, петербуржцы пока явно не готовы показывать свой лучший футбол. Букмекеры дают на победу «Ахмата» коэффициент 6.10, а на то, что команда Черчесова не уступит, можно поставить за 2.45.

В дальнейшем календарь непростой, но убийственным его назвать нельзя. До паузы на сборные грозненцам предстоит сыграть дома с «Крыльями Советов» и «Рубином» и на выезде – с «Оренбургом» и «Ростовом». Кроме того, будет ещё один выезд в Оренбург в рамках Кубка. Нормальное, рабочее расписание. Однако в чудесное преображение не верят. На гипотетическое чемпионство «Ахмата» можно поставить за 2500.00. Шансы призрачные. Черчесов — не волшебник, он не будет обещать золотые горы. Но за клуб из Грозного спокойно. Ниже своего уровня в этом сезоне он не опустится.