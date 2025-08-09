«ПСЖ» справится и без Сафонова, Головин навяжет борьбу. Чего ждать от нового сезона Лиги 1

15 августа матчем «Ренна» и «Марселя» стартует новый сезон французской Лиги 1. 18 команд вступят в борьбу за чемпионство. Впрочем, фаворит один и он очевиден — лучший клуб Европы прошлого сезона «ПСЖ». Изучаем расклады букмекеров на предстоящий турнир.

«ПСЖ» в лиге с самим собой

«ПСЖ» триумфально прошёл прошлый сезон, и пока нет предпосылок, что в новом году кто-то сумеет навязать конкуренцию команде Луиса Энрике. Уж очень глубок состав и налажена игра у парижан. Поставить на очередное чемпионство этой команды можно с коэффициентом 1.15.

Из уязвимостей можно выделить разве что непонятную ситуацию на вратарской позиции. Может покинуть парижский клуб Джанлуиджи Доннарумма, который никак не договорится о новом контракте. Подвис и Матвей Сафонов в свете грядущего трансфера украинского защитника Ильи Забарного. Но переживать не стоит. Во-первых, никто пока не ушёл. Во-вторых, вот-вот объявят о переходе вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Талантливый футболист попал в число 10 лучших голкиперов мира по версии France Football.

Судя по всему, нас ждёт очередной сезон, главной интригой которого будет вопрос «за сколько туров до финиша «ПСЖ» оформит титул». Хотя конкуренты и попробуют подтянуться.

«Монако» и «Марсель» постараются навязать борьбу

В числе конкурентов «ПСЖ» аналитики видят «Монако» (коэффициент 13.00) и «Марсель» (15.00).

Монегаски провели очень серьёзную трансферную кампанию. Лукаш Градецки, Эрик Дайер, Ансу Фати и вернувшийся после дисквалификации Поль Погба — хорошее пополнение. Будем надеяться, что и Александр Головин избавится от травм и проведёт хороший сезон. Вряд ли на всей дистанции чемпионата «Монако» сможет бороться с «ПСЖ», однако потрепать нервы ему вполне по силам.

Прилично усилился и «Марсель». Игор Пайшао, Тимоти Веа и Пьер-Эмерик Обамеянг пополнили состав. Из потерь же только Луис Энрике, перебравшийся в «Интер». Важно и то, что остался Роберто Де Дзерби, в последние годы клуб страдал от частых смен тренеров. Но играть предстоит и в Лиге чемпионов, вопрос распределения сил встанет остро. То, что «Марсель» будет наверху — точно.

Кто ещё может выстрелить?

За 25.00 можно поставить на «Лилль». «Доги» потеряли Джонатана Дэвида и Люка Шевалье, однако эта команда не опускается ниже своего уровня. Много новичков — кто-то да выстрелит.

«Лион», едва не оказавшийся в Лиге 2 из-за финансовых проблем, всё же остался в элите. На него дают коэффициент 30.00. Правда, непонятно, каким будет состав, ведь долги вынуждают продавать игроков. Уже ушёл Райан Шерки, состоялись ещё несколько трансферов на выход.

«Ницца», которая смогла попасть в зону Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона (но уже успела проиграть 0:2 «Бенфике» в квалификации), не совершила громких сделок, однако остаётся крепкой командой. Поставить на этот коллектив можно за 35.00.

Шансы остальных клубов – менее 1%. Коэффициенты начинаются от 150.00. Интересно будет последить за «Парижем», который поднялся в элиту впервые за 46 лет. Его видят в аутсайдерах, шансы на чемпионство — 2000.00. Ждём дерби с «ПСЖ», ведь между стадионами команд всего 19 метров! Владельцы у столичного клуба богатые, но не заваливают рынок деньгами, предпочитая поступательное развитие. Будет интересно!