У Карпина и «Динамо» не всё гладко: экспресс на матчи РПЛ

Сегодня, 10 августа, сразу тремя встречами завершится программа 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Делаем прогнозы и собираем специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН»

Четыре клуба начали сезон-2025/2026 РПЛ с трёх поражений. И кто бы мог подумать, что среди них окажется финалист Кубка России «Ростов». Каким образом Джонатан Альба будет выпутываться из сложившейся ситуации, пока непонятно. У него плохо функционирует атака — всего два гола в четырёх матчах, есть проблемы с обороной и даже с дисциплиной.

«Пари НН» тоже является одним из тех клубов, кто не одержал ни одной победы. Алексей Шпилевский пытается найти верные сочетания игроков в линии защиты, перебирает разные варианты, но пока не получает желаемого результата. Считать, что два забитых мяча в ворота «Локомотива» в прошлой встрече – это шаг вперёд, не стоит. Сами железнодорожники понаделали ошибок и расклеились.

Предлагаем поставить на победу клуба из Ростова-на-Дону через тотал меньше 4.5 мяча за 2.14. Обе команды постараются избавиться от недостатков в обороне и сыграют уверенно у своих ворот. Но и тем и другим нужна первая победа в сезоне. Добыть её дома будет намного проще. Последние три очные встречи на своём поле выигрывал «Ростов», однако в них не забивалось более четырёх мячей.

Прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Москва

За такие результаты, как у «Сочи», в «Ахмате» уволили Александра Сторожука. Однако Роберт Морено на своём месте и продолжает работать с командой. Многие эксперты считают, что дни испанца в РПЛ сочтены, но тогда чего ждёт руководство? Все четыре матча в новом сезоне клуб проиграл. Голкиперы — это одна из проблем, поэтому к команде присоединился Юрий Дюпин.

У тренера сборной России хорошо получается работать с молодёжью. Однако старт нового сезона с «Динамо» для Карпина вышел неубедительным. Совсем не впечатляет игра в нападении, которая выглядит сырой, несмотря на количество потенциально классных атакующих футболистов. Есть проблемы с составом. Максим Осипенко тренируется индивидуально из-за повреждения, набирает форму после травмы Константин Тюкавин, в лазарете находится Луис Чавес.

Предлагаем поставить в предстоящей встрече на то, что сыграет тотал меньше 2.5 мяча. Команда Роберта Морено испытывает давление, и ей пора бы пора бы проявить себя, хотя бы уверенно действовать в обороне. Если в воротах сыграет Дюпин, это станет реальнее. У «Динамо» плохо функционирует нападение, не хватает остроты и создаётся мало моментов. Пока всё так и останется.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар»

«Оренбург» при Слишковиче старается играть сдержанно и компактно. Схемы варьируются от 4-1-4-1 до 5-4-1, главная задача — насытить центр и не дать сопернику разогнаться. Однако по качеству реализации и движения команда уступает большинству оппонентов. Новички пока не влились, а в атаке отсутствует системность. Фланги играют слабо, стандарты реализуются редко.

«Краснодар» после чемпионского сезона продолжает развивать свои сильные стороны. Особую роль играет Агкацев — вратарь, спасающий в ключевые моменты и грамотно начинающий атаки. Так было в матчах с московским «Динамо» (1:0) Валерия Карпина и нижегородским «Пари НН» (3:0). В предыдущих встречах с «Оренбургом» «быки» выиграли четыре раза подряд. Исторически и тактически преимущество у них.

В условиях непростого газона в Оренбурге именно методичность и сыгранность должны выполнить ключевую роль. Игра, скорее всего, пройдёт в ключе осторожной доминации — без фейерверка голов, но с чётким контролем. Прогноз: «Краснодар» одержит победу всухую. Хозяева попытаются упереться, однако вряд ли предложат что-то, способное сломать грамотную структуру чемпиона.

Экспресс на матчи РПЛ 10 августа 2025 года

Ставка 1: победа «Ростова» в матче с «Пари НН» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.14.

победа «Ростова» в матче с «Пари НН» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.14. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Сочи» — «Динамо» за 2.20.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Сочи» — «Динамо» за 2.20. Ставка 3: «Краснодар» обыграет «Оренбург» всухую за 2.46.

Общий коэффициент: 2.14 х 2.20 х 2.46 = 11.5.