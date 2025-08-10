Экспресс на футбол: Суперкубок Англии и огненные товарищеские матчи

Европейские команды готовятся к старту нового сезона. В Англии, например, подошли к матчу за Суперкубок, но так же, как и в Испании с Италией, продолжают проводить товарищеские встречи. Сегодня, 10 августа, будет на что посмотреть.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Хорошо или плохо, однако «Кристал Пэлас» никак не усилил состав, но со своими лидерами не расстался. Жан-Филипп Матета и Эберечи Эзе в отличной форме, продемонстрировали это в товарищеских матчах. Они стали авторами всех трёх голов в ворота «Аугсбурга» (3:1). Ещё стоит выделить победу во встрече с «Кроули Таун» (3:0) и поражение от «Майнца» (3:4). Атака функционирует как надо.

«Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ и готовится к защите титула. В межсезонье он уступил «Милану» (2:4), одолел «Йокогама Ф. Маринос» (3:1) и дважды победил в матчах с «Атлетиком» из Бильбао (4:1 и 3:2). Много пропущенных голов, однако составы не всегда были оптимальными. Вряд ли Арне Слот столкнулся с реальными проблемами в обороне. Хотя, если учесть, что защитник Трент Александер-Арнольд покинул команду, такое может быть.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) за 1.85. Последние шесть очных матчей лондонский клуб даёт мощный отпор «Ливерпулю». Он проиграл только два раза, да и то с разницей в один мяч, а три встречи заканчивались вничью. Только раз за это время забивалось больше двух мячей.

Прогноз на матч «Барселона» — «Комо»

С первого взгляда кажется, что всё ясно: «Барселона» дома, звёздный состав, подходящий соперник перед началом сезона. Но такие августовские игры для топ-клуба часто больше похожи на дружеский показ, чем на серьёзную битву. И в них гости, как правило, нередко удивляют.

«Комо» подходит к матчу в отличной форме: четыре победы в товарищеских встречах, 12 забитых мячей и форвард Иван Асон, который в последних матчах забивает часто. Команду ведёт Сеск Фабрегас, и он знает, как настроить ребят против такого соперника, чтобы те не вышли просто отбывать номер.

Поэтому прогноз выглядит довольно прямолинейно: «Барселона» почти наверняка забьёт и победит, однако и «Комо», судя по его форме и настрою, вполне может ответить голом. Логично рассмотреть ставку «обе забьют, а хозяева выиграют». Она не только имеет смысл по игре, но и идёт с коэффициентом около 2.20, что делает её интересной для экспресса.

Прогноз на матч «Челси» — «Милан»

Матч между «Челси» и «Миланом» — не просто очередная предсезонная проверка. «Челси» недавно вернулся из США с трофейным багажом — лондонцы выиграли Кубок мира среди клубов и выглядят воодушевлёнными и уверенными. Новые лица, такие как Жоао Педро, Йоррел Хато, Джейми Гиттенс и Эстевао, заслуженно вызывают интерес.

А «Милан»? Миланцы провели плотный подготовительный период, в который включились новички вроде Луки Модрича — 39‑летний легендарный созидатель впервые в роли игрока «Милана» с почти минимальной наигровкой, но с максимальными ожиданиями. Это сочетание опыта и энтузиазма должно добавить интриги.

На наш взгляд, слишком упрощённо будет просто назвать «Челси» фаворитом. Да, он свежее и на подъёме, однако у «Милана» есть свои козыри — харизма Модрича, атакующий потенциал Леау и Окафора. Ставка «обе забьют» кажется логичной. И всё же хороший ритм у хозяев должен взять своё.

Экспресс на футбол 10 августа 2025 года

Ставка 1: «Кристал Пэлас» не проиграет «Ливерпулю» с разницей больше одного мяча за 1.85.

«Кристал Пэлас» не проиграет «Ливерпулю» с разницей больше одного мяча за 1.85. Ставка 2: «Барселона» обыграет «Комо» + обе забьют за 2.20.

«Барселона» обыграет «Комо» + обе забьют за 2.20. Ставка 3: «Челси» обыграет «Милан» за 2.03.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.20 х 2.03 = 8.26.