«КАМАЗ» — «Факел». Воронеж оборвёт сказку челнинцев

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Факел». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 20:00 мск. Чья беспроигрышная серия прервётся? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «КАМАЗ» — «Факел» 11 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение воронежскому клубу. Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.08, а шансы «КАМАЗа» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.00.

Прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Факел» (11.08.2025)

Скромный «КАМАЗ» превзошёл все ожидания на старте нового сезона Первой лиги. Сначала он сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), а затем победил в матчах с ульяновской «Волгой» (2:1) и «Челябинском» (2:1). Грамотно действует на контратаках, особенно с командами, предпочитающими долго контролировать мяч.

Правда, во всех трёх случаях клуб из Набережных Челнов пропускал по голу. Это говорит о том, что он предпочитает открытый футбол. Пока получается забивать больше некоторых соперников, но впереди более сложные встречи. Глубина состава у команды Ильдара Ахметзянова небольшая, поэтому никаких изменений не ожидается.

Классно провёл «КАМАЗ» даже товарищеские матчи с командами из РПЛ. Он умудрился сыграть вничью с «Рубином» (1:1) и одолел «Пари НН» (3:1). Давид Караев вышел на пик формы. Он забивал по голу в контрольных встречах и стал автором дубля в ворота «Волги» из Ульяновска. Воспитанник «Краснодара» Руслан Апеков тоже показывает результативный футбол.

«Факел» уверенно начал свой путь к возвращению в РПЛ. Во всех трёх матчах Первой лиги он одержал победы, все — с одинаковым счётом 1:0. Были обыграны «Спартак» из Костромы, «Уфа» и «Сокол». Скромно, но уверенно. Игорь Шалимов сохранил строгую игру в обороне и огромное внимание уделяет стандартам, из которых были забиты два из трёх голов.

Купленный у «Черноморца» Даниил Фролкин уверенно занял место основного вратаря. Все три «сухаря» — его заслуга. Однако реальная работа у голкипера была только в прошлой встрече с «Соколом», а в других двух защита настолько классно действовала, что соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Действуя таким образом, «Факел» запросто может поставить в тупик атакующий «КАМАЗ», который вдобавок часто нарушает правила. В трёх матчах он заработал более 10 жёлтых карточек. Значит, будет много шансов забить со стандартного положения. Ставим на победу «Факела» за 2.08.

Ставка: «Факел» победит «КАМАЗ» за 2.08.