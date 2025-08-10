«Торпедо» — «Спартак». С такой игрой в РПЛ делать было нечего

11 августа 2025 года в матче 4-го тура Первой лиги сыграют московское «Торпедо» и «Спартак» из Костромы. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00 мск. Смогут ли автозаводцы прервать свою неудачную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» М — «Спартак» Кс 11 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.80, а шансы «Спартака» из Костромы оценили в 4.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома (11.08.2025)

Неудачи продолжают преследовать московское «Торпедо». Сначала команду исключили из РПЛ, а теперь она показывает ужасную игру в Первой лиге. Олегу Кононову не впервой находиться в подобной ситуации. В прошлом сезоне ему уже ставили ультиматум. Так и до отставки недалеко. Команда не выиграла ни одного из трёх матчей.

Автозаводцы уступили «Челябинску» (2:3) и «СКА-Хабаровск» (0:1), а с «Нефтехимиком» (0:0) сыграли вничью. Команда уверенно контролирует мяч, владеет территориальным преимуществом, но не может создать по-настоящему опасных моментов. А если такие и появляются, то подводит реализация. Олег Кононов в качестве причины поражения в Хабаровске назвал перелёт и плохое качество поля.

Скорее всего, дело в психологии. Тяжело прийти в себя, когда настроился на РПЛ, а тебя возвращают в Первую лигу. «Торпедо» пытается усилить состав. Недавно появилась информация о заинтересованности во Владиславе Сарвели. Возможно, поможет улучшить реализацию недавно приобретённый албанский нападающий Душан Бакич.

Костромской «Спартак» впервые в истории российского футбола вышел в Первую лигу. Команду удачно возродили в 2022 году, и теперь она ставит перед собой самые высокие цели. По добытым в трёх матчах результатам её невозможно назвать новичком. Это тёмная лошадка, способная создавать проблемы фаворитам.

Клуб из Костромы уступил «Факелу» (0:1), одержал волевую победу во встрече с «Родиной» (3:1) и сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). Пока всё в порядке как в линии атаки, так и в обороне. Евгений Таранухин в матче с московским клубом повлиял на игру после перерыва. Сделав качественные замены, сумел переломить ход встречи.

Даже отсутствие ключевых футболистов не сказывается на результатах. Капитан «Спартака» Геннадий Киселёв приболел, а один из лучших бомбардиров клуба Илья Рубцов получил травму. В предстоящей встрече с «Торпедо» их будет не хватать, однако это не значит, что у москвичей появится преимущество.

Предлагаем поставить на то, что команда из Костромы не проиграет. Пока автозаводцы не в лучшей форме, ищут свою игру и плохо реализуют моменты. Даже в плане психологии у футболистов «Спартака» будет преимущество. Они мотивированы, а соперник наверняка ещё не до конца смирился со случившимся.

Ставка: «Спартак» не проиграет «Торпедо» за 1.90.