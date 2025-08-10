Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?

15 августа стартует новый сезон английской Премьер-лиги, который обещает получиться ещё более интересным, чем прошлый. Действующим чемпионом является «Ливерпуль», которому удалось прервать четырёхлетнее доминирование «Манчестер Сити». Кого считают фаворитом и как могут распределиться места в таблице АПЛ-2025/2026? Мы попытаемся разобраться.

Опять «Ливерпуль»?

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» вновь выиграет чемпионат Англии. Поставить на это событие можно с коэффициентом 2.80. Шансы достаточно высоки, около 35% вероятности. В межсезонье клуб изменился. Ушли Трент Александер-Арнольд и Луис Диас, а самой крупной покупкой стал Флориан Вирц.

Вместе с лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша АПЛ Мохамедом Салахом дорогостоящий новичок может создать мощный дуэт, с которым не справится ни одна защита. Как будет на деле — покажет время. Но в перспективе смотрится любопытно.

Главные конкуренты «Ливерпуля»

Основными конкурентами «Ливерпуля» в борьбе за золото чемпионата Англии справедливо считаются «Арсенал» (3.30) и «Манчестер Сити» (4.00). В прошлом сезоне Микель Артета привёл лондонцев к серебряным медалям, а в межсезонье было потрачено много денег на трансферы. Пришли Дьёкереш, Субименди, Мадуэке и другие. Заявка серьёзная.

«Манчестер Сити» не может быть удовлетворён своим выступлением в прошлом сезоне. В АПЛ он замкнул тройку лидеров, в Лиге чемпионов не добился успеха, а в Кубке Англии уступил в финале «Кристал Пэлас». Хосеп Гвардиола постарается вернуть доминирующий футбол. Поставить на то, что «горожане» займут место с первого по третье, можно за 1.53.

Фаворит из тени

Нельзя недооценивать потенциал «Челси», который разогнался до сумасшедших скоростей. Подопечные Энцо Марески финишировали на четвёртом месте в АПЛ, стали победителями Лиги конференций и совершили невероятное, выиграв КЧМ-2025. В финале лондонский клуб разгромил «ПСЖ». Почему бы впервые со времён Антонио Конте не взять золото в чемпионате Англии? Коэффициент на это событие — 10.00.

Даже не в тройке лидеров

Поставить на то, что чемпионом АПЛ станет «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл Юнайтед», можно с одинаковым коэффициентом 30.00. Рубена Аморима ждёт много работы, чтобы вернуть величие манкунианцам. Прошлый сезон они завершили на 15-м месте, показав худший результат за 34 года. Но клуб из Манчестера сможет сконцентрироваться только на первенстве, и это плюс. Ставки на то, что он займёт с первого по пятое место в таблице АПЛ, принимают за 2.80.

«Ньюкасл Юнайтед», в свою очередь, показал классный результат в минувшем сезоне, однако для борьбы за золотые медали у него пока недостаточно сил. Даже на старте возникнут проблемы. Слишком слабо проводит команда межсезонье, не выиграв ни одной из пяти встреч. Да и на трансферном рынке пока скучновато. Поставить на то, что «сороки» финишируют за пределами топ-5, можно за 1.90.

Где будет «Тоттенхэм», взявший Лигу Европы?

Если «Тоттенхэм» станет чемпионом Англии, сыграет коэффициент 55.00. Томас Франк получил достойное усиление состава. Чтобы все новички стали приносить пользу, потребуется время. Поэтому о борьбе за чемпионство речи не идёт, а вот занять с первого по шестое место «шпоры» могут — коэффициент 2.60.

Ставка 1: «Челси» выиграет АПЛ в сезоне-2025/2026 за 10.00.

Ставка 2: «Ливерпуль» закончит сезон-2025/2026 АПЛ не ниже второго места за 1.81.

Ставка 3: «Ман Сити» финиширует в топ-3 АПЛ за 1.53.

Ставка 4: «МЮ» закончит сезон-2025/2026 АПЛ не ниже пятого места за 2.80.