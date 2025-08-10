«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

15 августа стартует очередной сезон чемпионата Испании. Новая битва «Барселоны» и «Реала». Сможет ли кто-то побороться с ними за чемпионство? Букмекеры дали свои расклады на новый сезон. Давайте изучать!

Кто станет чемпионом?

В главном вопросе сезона ничего нового — глобально претендентов на чемпионство снова два. И это «Реал» и «Барселона». Интересно, что прямо сейчас аналитики ставят команду Хаби Алонсо чуть выше — на мадридский клуб дают коэффициент 1.85, а на каталонцев — 2.15.

Почему так? С одной стороны, «Барса» выиграла предыдущий чемпионат. Команда Ханс-Дитера Флика практически не поменялась. Но нет и серьёзных усилений. Пришёл в аренду из «МЮ» Маркус Рашфорд, да из «Эспаньола» перебрался вратарь Жоан Гарсия. Добавим ко всему уже ставшие привычными проблемы с регистрацией новичков и поймём, что у Флика могут быть проблемы с длиной скамейки по ходу сезона.

У «Реала» же свежий импульс. Да, Хаби Алонсо только строит команду, но она точно станет моложе и быстрее. Клубный чемпионат мира показал, что работы у нового тренера много, однако идеи состав постепенно принимает. Так что борьба за чемпионство будет жаркой. И «Королевский клуб» в ней точно стартует как минимум с равных позиций.

Кто может вмешаться в борьбу за чемпионство?

Как всегда, третья сила — мадридский «Атлетико». На команду Диего Симеоне дают коэффициент 12.00. Аргентинский специалист получил неплохое усиление — Давид Ганцко, Тьяго Альмада, Джонни Кардозо, Алекс Баэна — свежий ветер в команду. Потери тоже есть, но не ключевые. Можно сказать, что «матрасники» станут более голодными до побед. Получится ли навязать борьбу вечным грандам? Пока неизвестно.

Шансы остальных команд существенно ниже. За 75.00 можно поставить на «Атлетик» из Бильбао, за 100.00 — на «Вильярреал». Шансы «Бетиса» оценили в 150.00. Этакий второй эшелон команд. Все они могут выстрелить, однако на дистанции выдержать конкуренцию будет сложно. Шансы остальных коллективов Ла Лиги стать чемпионами начинаются с отметки в 500.00.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Ещё одна интрига, претендентов достаточно много. Пока главный фаворит — Килиан Мбаппе, поставить на француза можно с коэффициентом 1.70. Главное, чтобы Хаби Алонсо и звезда нашли общий язык. Пока, кажется, получается.

Шансы Роберта Левандовского оценили в 2.45. Поляк не молодеет, а ещё выбыл из-за травмы на три недели. Так что при всех скиллах Роберта и его классном окружении, которое будет кормить его передачами, стартовые позиции у него похуже.

На Александра Сёрлота и Рафинью можно сделать ставку за 11.00, а на Хулиана Альвареса — с коэффициентом 15.00. А вот дальше – два не самых очевидных футболиста. Шансы форварда «Осасуны» Анте Будимира и молодой звёздочки «Реала» Гонсало Гарсии оценили в 20.00. Интересно, смогут ли они оправдать авансы экспертов.

Кто вылетит?

Конечно, меньше всего шансов сохранить прописку в элите у новичков. Тем более что каких-то финансовых колоссов среди них на этот раз нет. На вылет «Овьедо» дают коэффициент 1.90, на «Эльче» — 2.20, а на «Леванте» — 2.40. Трансферные кампании этих клубов не вызывают восторга, так что расчёт – на самоотдачу и тренерские ходы.

Из команд, которые играли в Примере в прошлом сезоне, аналитики ставят в группу риска «Эспаньол». Каталонцы лишились Жоана Гарсии, который тащил клуб в прошлом сезоне, а усиление пока не впечатляет. Поставить на вылет «попугаев» можно за 2.75.